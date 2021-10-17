Пікантна маринована капуста пелюстками

10 хвилин(и) тому

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Оригінальний рецепт пікантної маринованої капусти, яка формою і кольором схожа на пелюстки троянд. Її так і називають - "Пелюстка".

Інгредієнти:

Капуста - 1,5 кг

Буряк - 1 шт

Морква - 2 шт

Часник - 6 зубців

Маринад:

Вода - 1,5 л

Оцет 9% - 150 л

Цукор - 150 г

Сіль - 2 ст. л

Лавровий лист - 3-4 шт

Перець чорний горошком - 6 шт

З капусти вирізати качан і розрізати на чотири частини. Нарізати шматочками, схожими на трикутники і квадрати.

Моркву і буряк почистити, порізати брусочками.

Часник нарізати на тоненькі пластини.

Усі овочі викласти шарами у трилітрову банку.

Для маринаду вкинути усі інгредієнти, окрім оцту, у воду, довести до кипіння і відставити. Додати оцет і перемішати.

Вистиглий маринад заливаємо в банку з овочами. Зверху додатково влити 2 ст. л олії.

Автор фото, Getty Images

Банку закрити кришкою і залишаємо в сухому, темному місці при кімнатній температурі на 3-5 днів.

Після цього капуста пелюстками готова. Її зберігають в холодильнику.