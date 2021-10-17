Пікантна маринована капуста пелюстками
Оригінальний рецепт пікантної маринованої капусти, яка формою і кольором схожа на пелюстки троянд. Її так і називають - "Пелюстка".
Інгредієнти:
- Капуста - 1,5 кг
- Буряк - 1 шт
- Морква - 2 шт
- Часник - 6 зубців
Маринад:
- Вода - 1,5 л
- Оцет 9% - 150 л
- Цукор - 150 г
- Сіль - 2 ст. л
- Лавровий лист - 3-4 шт
- Перець чорний горошком - 6 шт
З капусти вирізати качан і розрізати на чотири частини. Нарізати шматочками, схожими на трикутники і квадрати.
Моркву і буряк почистити, порізати брусочками.
Часник нарізати на тоненькі пластини.
Усі овочі викласти шарами у трилітрову банку.
Для маринаду вкинути усі інгредієнти, окрім оцту, у воду, довести до кипіння і відставити. Додати оцет і перемішати.
Вистиглий маринад заливаємо в банку з овочами. Зверху додатково влити 2 ст. л олії.
Банку закрити кришкою і залишаємо в сухому, темному місці при кімнатній температурі на 3-5 днів.
Після цього капуста пелюстками готова. Її зберігають в холодильнику.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски