Сучасний рецепт козацького кулешу

1 година тому

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Пшоняна каша, яка колись була буденним наїдком козаків, сьогодні все частіше з'являється у раціоні українців. Правда, готують його не вдома на обід, а на вогні просто неба у великому казані, переважно під час масових заходів.

Інша назва кулешу - надвірна каша, бо традиційно варять його на дворі.

Куліш готували і козаки, і чумаки, і прості селяни під час сезонної роботи в полі. Це ситна страва, яка поєднує у собі крупу, овочі та сало (м'ясо або рибу). Також були варіанти пісного кулешу, коли додавали лише олію.

Похідний куліш, який готували козаки під час походів, містив чотири складові - пшоно, сало, вода, сіль.

Для поживності в куліш додавали м'ясо, сушену рибу та гриби. Такий варіант кулешу називали польовим або береговим, бо готували його мисливці, рибалки чи селяни.

Куліш готували переважно з пшоном, траплялося, що подекуди варили й гречаний (деякі райони Чернігівщини, Полтавщини), кукурудзяний (південне Поділля). Іноді на правобережному Поліссі пшоняний куліш варили на молоці (молочний куліш), сироватці (сироватковий куліш) і на маслянці.

Куліш поширився і на територію Росії та Білорусі, але там він також має свої відмінності і регіональні особливості.

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Рецепти козацької кухні передавалися з покоління в покоління. Сьогодні існує безліч варіантів приготування кулешу, багато з яких є осучасненими.

Традиційно для сьогодення куліш готують 14 жовтня на Покрову, яка була покровителькою козацтва і всіх українських воїнів.

Ми пропонували вам рецепт справжнього козацького кулешу. А тут ви можете прочитати, як готують смолянський куліш.

Пропонуємо тепер приготувати рецепт кулешу за сучасним рецептом. Звісно, в казанку на вогні просто неба.

Інгредієнти:

Ребра свинні — 1 кг

Сало підкопчене - 0,5 кг

Цибуля — 500 г

Морква - 500 г

Часник - 4 зубці

Солодкий перець - 1 шт

Пшоно - 1 кг

Вода - 2,5 - 3 л.

Сіль, перець, спеції - до смаку

Петрушка, кріп, зелена цибуля

Підкопчене сало ріжемо на шматки, обсмажуємо в казані 10 хв. Додаємо порізані невеликими шматками свинячі реберця.

Обсмажуємо до золотистого кольору, щоб витопився жир. Це займає 10 - 20 хв.

Чистимо і ріжемо невеликими шматочками часник, цибулю і моркву. Вкидаємо в казан і добре обсмажуємо, помішуючи.

Всипаємо попередньо кілька разів промите кип'ятком пшоно. Це роблять для того, щоб крупа не гірчила в каші.

Кілька хвилин обсмажуємо в казані, помішуючи. Вливаємо воду і варимо до готовності.

Густину кулешу регулюєте на свій смак - він може бути густий як каша, може начерпуватися і їстися ложкою.

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Вкінці приготування всипати порізану зелень. Перемішати. Накрити кришкою і дати настоятися 5-10 хв.

Їсти на свіжому повітрі. Смачного.