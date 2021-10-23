Рецепт галицького штруделя з вишнями і горіхами

14 хвилин(и) тому

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Штрудель - десерт, родом з Австрії. Це рулет з тонкого, майже прозорого тіста, з великою кількістю начинки.

Вперше штрудель згадується у книзі 17 століття. Класичний австрійський штрудель готувався з яблуками, родзинками і горіхами, присипаними корицею.

Десерт швидко став популярний у країнах Європи, зокрема на території колишньої Австро-Угорщини, куди входила і Галичина.

Змінювалися способи приготування тіста і варіанти начинки.

Пропонуємо приготувати неймовірно смачний і соковитий галицький штрудель з вишнями та волоськими горіхами.

Інгредієнти:

Борошно - 250 г

Вода - 3/4 склянки

Сіль - 1 ч л

Олія - 1 ст. л

Яйце - 1 шт

Оцет - 2 краплі

Начинка:

Вишні - 1 кг

Цукор - 100 г

Цукор ванільний - 20 г

Горіхи волоські - 60 г

Крохмаль - 1 ст. л

Сухарі білі - 2-3 ст. л

Кориця -1 ч л

Масло - 3 ст. л

Борошно просіяти з сіллю гіркою. У центрі зробити заглиблення та влити усі рідкі складники - олію, дві краплі оцту, воду, яйце. Змішайте до однорідності виделкою. Замісіть тісто.

Воду рекомендують брати холодну - від цього залежить якість тіста.

Сформуйте тісто у кулю. Накрийте рушником і залиште на годину у теплому місці.

Поки тісто "відпочиває", готуємо начинку. Вишні мають бути без кісточок. Додати до них цукор, ванільний цукор, дрібно посічені волоські горіхи, корицю та крохмаль. Усе перемішати.

Тепер найважливіше - тісто потрібно розкачати якомога тонше. Це можна робити як на припорошеному борошні столі, так і на кухонному рушнику. Розкачайте коло, діаметром приблизно 27 см.

Круговими рухами розтягуйте тісто від центру до країв.

В процесі розтягування на листі можуть утворюватися діри. Коли ви закінчите витягувати, просто закрийте розрив тоненькою латочкою.

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Далі змастіть тісто вершковим маслом і присипте паляницю сухарями.

Рівномірно викладіть начинку.

Штрудель потрібно скрутити. Для цього візьміть за край рушника і рівномірно скручуйте його у рулет.

Зверху змастити розтопленим вершковим маслом. Випікати у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин.

Дати випічці трохи охолонути. Посипати цукровою пудрою. Подавати штрудель з кулькою морозива та листочком м'яти.