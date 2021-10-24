Ніжні опеньки, тушковані в сметані

11 хвилин(и) тому

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Гриби в сметані можна подавати до столу як самостійну страву або з будь-яким гарніром.

Опеньки не потребують тривалого варіння. Це дозволяє зберегти максимальну кількість корисних властивостей грибів. А страва виходить ніжною та ароматною.

Інгредієнти:

Опеньки - 1 кг

Цибуля - 2 шт

Олія - 50 мл

Сметана або вершки - 150 - 200 г

Сіль, чорний мелений перець - до смаку

Лавровий листок - 2 шт

Опеньки ретельно очистити від бруду, промити під проточною холодною водою 3-5 разів.

Залити гриби водою, додати 1 столову ложку солі і варити 15 хв.

Злити воду і промити опеньки проточною холодною водою.

Почистити цибулю, нарізати кубиками, всипати на розігріту сковороду з олією. Обсмажити до золотистого кольору 3-5 хв.

Висипати гриби в сковороду. Додати сіль перець, спеції за бажанням. Обсмажувати 10-12 хвилин, не забуваючи помішувати.

Додати сметану або вершки. Помішуючи, тушкувати ще 5-7 хвилин.

Притрусити зеленню. Подавати теплими.