Ніжні опеньки, тушковані в сметані
Гриби в сметані можна подавати до столу як самостійну страву або з будь-яким гарніром.
Опеньки не потребують тривалого варіння. Це дозволяє зберегти максимальну кількість корисних властивостей грибів. А страва виходить ніжною та ароматною.
Інгредієнти:
- Опеньки - 1 кг
- Цибуля - 2 шт
- Олія - 50 мл
- Сметана або вершки - 150 - 200 г
- Сіль, чорний мелений перець - до смаку
- Лавровий листок - 2 шт
Опеньки ретельно очистити від бруду, промити під проточною холодною водою 3-5 разів.
Залити гриби водою, додати 1 столову ложку солі і варити 15 хв.
Злити воду і промити опеньки проточною холодною водою.
Почистити цибулю, нарізати кубиками, всипати на розігріту сковороду з олією. Обсмажити до золотистого кольору 3-5 хв.
Висипати гриби в сковороду. Додати сіль перець, спеції за бажанням. Обсмажувати 10-12 хвилин, не забуваючи помішувати.
Додати сметану або вершки. Помішуючи, тушкувати ще 5-7 хвилин.
Притрусити зеленню. Подавати теплими.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски