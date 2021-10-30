Гарбузове меню: каша з пшоном і крем-суп з паприкою

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura

для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, їzhakultura

Навіть не намагайтесь оминути гарбузи (кабаки) восени. І не так важливо, чи це буде домашня гарбузова каша, чи суп-пюре у сезонному меню ресторану, або ж просто декоративний гарбуз у дворі до Гелловіну.

Звісно, гарбуз та страви з нього знайомі нам вже не одне століття, хоча особливої шани він так і не здобув у рейтингу українських страв.

Для українців класичним є поєднання гарбуза з пшоном або рисом та молочними продуктами (молоком, вершками, сметаною та маслом).

Аналізуючи переписи, що збереглись у різних кулінарних книжках минулого, звернула увагу, що і в них страви з гарбуза - переважно солодкі. Тому для багатьох з нас поцукрована гарбузова каша є затишним спогадом із дитинства.

Особливий смак такої каші був, якщо вона запікалась у великому баняку в печі, а для жителів Півдня гарбузи - це ще й плацинди/плачинди, вид листкового пирога із начинкою.

Сьогодні запрошую вас спробувати ці випробувані рецепти. Навіть якщо ви зовсім далекі від куховарства, сміливо беріться до гарбузів, готувати їх просто.

Гарбузова каша з пшоном

Кількість порцій: 2

Час на приготування 60 хвилин

Рецепт без цукру та солі

Попри всю легкість і простоту приготування гарбузової каші з пшоном, є кілька кулінарних дрібниць, які варто врахувати, аби отримати дійсно смачну та корисну страву.

Пшоно не містить глютену, який може спричиняти харчову алергію чи важку непереносність. Цей злак містить поліненасичені жирні кислоти, які корисні для організму, але саме через них пшоно може гірчити.

Коли зернівки пшона зберігаються довго й неправильно, жири окислюються, зерно стає гірким, пшоно втрачає свій жовтий колір і стає тьмяним. Тому купувати пшоно краще у невеликій кількості та зберігати в щільно закритій тарі, у темному і прохолодному місці, морозилці.

Багато рецептів пшоняних каш рекомендують спершу відварювати гарбуз у воді, яку потім злити. Але я пропоную цього не робити і готувати на молоці, так ви отримаєте насичений смак та густу консистенцію.

Інгредієнти:

500 г гарбуза почищеного

300 г (1 ½ склянки) молока

36 г (3 ст. ложки) пшона

Можливі додатки:

Мед, ліщина чи насіння соняшника

Крок І

Молоко заливаємо в неемальовану каструлю чи сотейник (інакше каша буде підгоряти) та доводимо до кипіння. Як тільки молоко закипіло, додаємо шматочки гарбуза (шириною до 3 сантиметрів), варимо 10-15 хвилин. Різні сорти гарбузів варяться по-різному, як тільки гарбуз легко розділяється виделкою, сміливо можете вимикати вогонь.

Крок ІІ

Пшоно промиваємо кілька разів у холодній воді, потім заливаємо окропом, лишаємо на 3-4 хвилини і знову промиваємо.

Крок ІІІ

Відварений гарбуз збиваємо блендером, всипаємо промите пшоно, перемішуємо і лишаємо на повільному вогні на 35 хвилин, аби зернівки пшона розварились. Каша вже не повинна кипіти, вона має повільно вмлівати.

Приготовлена за таким рецептом каша - запашна та густа. Я не додаю ні цукру, ні солі. Вони тут зайві, а от раджу присипати підсмаженими зернятками соняшника чи подрібненою ліщиною.

Гарбузовий суп з паприкою

Автор фото, їzhakultura

Кількість порцій: 2

Час на приготування 45 хвилин

Ця страва подарує насолоду всім, хто любить гарбузи та солодкий червоний перець. Вона яскрава та запашна, й продовжить смак літа у вашій домівці.

Вона також з секретом. Рекомендую звернути увагу на паприку від українських виробників.

На Закарпатті та півдні України багато родин вирощують солодкий червоний перець. Він має подовгувату форму та товстий м'якуш. Саме з нього і роблять паприку вже понад сто років, як для власного вжитку, так і на продаж.

Інгредієнти

600 г гарбуза почищеного

150 г картоплі почищеної (або 1 велика)

50 г цибулі (або ½ цибулини середнього розміру)

3-4 зубчики часнику

25 г олії (або 4 ст. ложки)

150 мл 20 % вершків;

1 червоний солодкий перець

зелень петрушки

дрібка паприки

сіль, перець до смаку

перець чилі за бажанням

Крок І

У посудину, в якій збираєтесь тушкувати гарбуза, влийте олію, вкиньте порізаний грубими пластинками часник. Просмажте часник в олії до хвилини та витягніть його.

В розпечену олію, але збагачену пахощами часнику, вкидайте спершу порізану цибулю, потім гарбуз та картоплю, нарізані однаковими кубиками. Накрийте банячок кришкою, стиште вогонь та тушкуйте близько 15 хвилин. Якщо ваш гарбуз соковитий, то вода не знадобиться.

Крок ІІ

Перець помийте, загорніть у папір для запікання й лишіть на 15-20 хвилин у духовій шафі при 180-200 С. Як спечеться, позбавте насіння й обберіть плівку. Готовий перець поріжте на тонкі скибки.

Крок ІІІ

Як тільки гарбуз й картопля будуть готові, збийте блендером, поступово вливаючи вершки. Поставте на вогонь і помішуючи доведіть до кипіння, посоліть, поперчіть та додайте сушену паприку й проваріть ще 5 хв на повільному вогні.

Крок ІV

Петрушку вимийте, обсушіть серветкою та дрібно посічіть. Розлийте суп по тарілках, зверху покладіть перець та січену петрушку.