Грибна юшка з картопляними галушками. Просто і смачно

  • Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura
  • для ВВС News Україна
рецепт

Автор фото, Олена Брайченко

Смаки української кухні формуються з простих і доступних інгредієнтів. Смак юшки з білих сушених грибів - саме такий, до нього хочеться повертатись знову і знову.

Для українців, які виросли на півночі та заході країни, гриби є традиційною частиною українського меню. Збирання грибів у лісах, лісосмугах там є елементом "національного змагання".

І попри велику кількість різновидів, ми цінуємо та визнаємо всім грибам гриб - білий гриб.

Тому і сьогоднішню нашу страву, яка наповнить ваш дім пахощами, ми пропонуємо готувати на основі сушених білих грибів.

  • Кількість порцій: 4
  • Час на підготовку: 20 хв
  • Час на приготування 80 хв
  • Рецепт без м'яса

Інгредієнти:

  • 130 мл води
  • 12 г грибів сушених білих
  • 300 г картоплі
  • 100 г моркви (або морквина середнього розміру)
  • 120 г цибулі (або дві маленькі цибулини)
  • 110 г кореня петрушки (або один середнього розміру)
  • 30 г вершкового масла
  • 5 г солі
  • чорний перець
  • кмин

Для галушок:

  • 50 г борошна пшеничного
  • 50 г цілозернового борошна
  • яйце
  • кріп свіжий

Можливі додатки:

  • Червоний перець чилі, часник, сметана

Крок І

Гриби заливаємо холодною водою (беремо близько 50 мл води) на 20 хвилин. Овочі, коріння і половину цибулі чистимо, але не нарізаємо, закладаємо у каструлю та заливаємо холодною водою, варимо бульйон близько 45 хвилин.

Крок ІІ

Гриби, проціджуємо, але воду, у якій вони були, лишаємо, вона нам ще знадобиться. Січемо дрібно-дрібно.

Решту цибулі також подрібнюємо та підсмажуємо разом з грибами на вершковому маслі і добре розігрітій сковорідці. З бульйону виймаємо картоплю та лишаємо її.

Додаємо до юшки підсмажені гриби з цибулею, солимо її, перчимо і додаємо кмину, лишаємо варитися на повільному вогні ще 30 хвилин.

Крок ІІІ

Готуємо галушки. Зварену у бульйоні картоплю розминаємо виделкою, додаємо просіяне борошно, яйце і дрібно посічений кріп. Картопляне тісто має бути м'яким, не забите борошном.

У залежності від структури картоплі, може знадобиться підсипати борошна більше, зважайте на це. На присипаній борошном поверхні розкачуємо тісто в качалочку товщиною до 2-3 см, нарізаємо ножем галушки - шириною близько 5 мм.

Крок ІV

Галушки варимо у добре підсоленому окропі. Як тільки спливуть, лишіть їх покипіти до 1-2 хвилин, викладайте порційно у тарілки.

До такої грибної юшки пасують перець чилі, свіжий часник та сметана.

Смачної осені.

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