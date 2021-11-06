Грибна юшка з картопляними галушками. Просто і смачно
- Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura
- для ВВС News Україна
Смаки української кухні формуються з простих і доступних інгредієнтів. Смак юшки з білих сушених грибів - саме такий, до нього хочеться повертатись знову і знову.
Для українців, які виросли на півночі та заході країни, гриби є традиційною частиною українського меню. Збирання грибів у лісах, лісосмугах там є елементом "національного змагання".
І попри велику кількість різновидів, ми цінуємо та визнаємо всім грибам гриб - білий гриб.
Тому і сьогоднішню нашу страву, яка наповнить ваш дім пахощами, ми пропонуємо готувати на основі сушених білих грибів.
- Кількість порцій: 4
- Час на підготовку: 20 хв
- Час на приготування 80 хв
- Рецепт без м'яса
Інгредієнти:
- 130 мл води
- 12 г грибів сушених білих
- 300 г картоплі
- 100 г моркви (або морквина середнього розміру)
- 120 г цибулі (або дві маленькі цибулини)
- 110 г кореня петрушки (або один середнього розміру)
- 30 г вершкового масла
- 5 г солі
- чорний перець
- кмин
Для галушок:
- 50 г борошна пшеничного
- 50 г цілозернового борошна
- яйце
- кріп свіжий
Можливі додатки:
- Червоний перець чилі, часник, сметана
Крок І
Гриби заливаємо холодною водою (беремо близько 50 мл води) на 20 хвилин. Овочі, коріння і половину цибулі чистимо, але не нарізаємо, закладаємо у каструлю та заливаємо холодною водою, варимо бульйон близько 45 хвилин.
Крок ІІ
Гриби, проціджуємо, але воду, у якій вони були, лишаємо, вона нам ще знадобиться. Січемо дрібно-дрібно.
Решту цибулі також подрібнюємо та підсмажуємо разом з грибами на вершковому маслі і добре розігрітій сковорідці. З бульйону виймаємо картоплю та лишаємо її.
Додаємо до юшки підсмажені гриби з цибулею, солимо її, перчимо і додаємо кмину, лишаємо варитися на повільному вогні ще 30 хвилин.
Крок ІІІ
Готуємо галушки. Зварену у бульйоні картоплю розминаємо виделкою, додаємо просіяне борошно, яйце і дрібно посічений кріп. Картопляне тісто має бути м'яким, не забите борошном.
У залежності від структури картоплі, може знадобиться підсипати борошна більше, зважайте на це. На присипаній борошном поверхні розкачуємо тісто в качалочку товщиною до 2-3 см, нарізаємо ножем галушки - шириною близько 5 мм.
Крок ІV
Галушки варимо у добре підсоленому окропі. Як тільки спливуть, лишіть їх покипіти до 1-2 хвилин, викладайте порційно у тарілки.
До такої грибної юшки пасують перець чилі, свіжий часник та сметана.
Смачної осені.
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