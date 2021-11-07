Вишуканий чизкейк з шоколадом та ірландським лікером

32 хвилин(и) тому

Ірландський вершковий лікер зробить цей простий чизкейк просто неперевершеним. Зверху посипте тертим шоколадом та какао.

Розтопіть вершкове масло на сковороді. Дрібно потовчіть на крихти печиво, тоді додайте до них масло та добре перемішайте, поки печиво не вбере все масло.

Підготуйте форму діаметром 18 см, вистеливши дно папером. Всипте суміш на дно форми, як слід утрамбуйте, щоб воно рівномірно вкрило дно тонким шаром.

Інгредієнти

Вершкове масло - 100 г

Сухе печиво - 250 г

Крем-чиз - 600 г

Бейліс або інший ірландський вершковий лікер - 25 мл

Цукрова пудра - 100 мл

Жирні вершки - 300 мл

Тертий шоколад - 100 г

Для прикраси

Жирні збиті вершки - 200 мл

Какао-порошок

Приготуйте начинку.

Збийте крем-чиз, вбийте туди ж лікер та цукрову пудру, додайте вершки та тертий шоколад.

Коли суміш стане гладкою, рівномірно викладіть її на печиво.

Поставте в холодильник та залиште там на дві години. Після застигання прикрасьте збитими вершками і какао-порошком.