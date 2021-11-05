Без штампів, довідок і ЦНАПів. Українці зможуть змінювати місце проживання онлайн

51 хвилин(и) тому

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Верховна Рада дозволила реєструвати місце проживання онлайн. Люди зможуть так само онлайн декларувати своє проживання в орендованому житлі, де вони постійно проживають.

Про це йдеться в законі, який парламент ухвалив у цілому 5 листопада.

Міністерства цифрової трансформації обіцяє, зовсім скоро, щоб зареєструвати нове місце проживання, українці зможуть "забути про черги, довідки та спілкування з чиновниками", а чоловікам не доведеться ходити у військкомати.

"Кожен третій українець живе не за місцем реєстрації, а більше мільйона людей живуть без реєстрації взагалі. Щоб повідомити державі, де ви живете зараз, необхідно відстояти кілька черг та зібрати чимало паперових документів", - нагадує мінцифри.

Реєстрація та оренда

Досі людина могла зареєструвати місце проживання в ЦНАПах - Центрах надання адміністративних послуг при місцевих органах влади.

Таку реєстрацію можна було здійснити лише у власному житлі або із юридично оформленим дозволом власника.

Але в орендованому житлі отримати такий дозвіл було фактично неможливо, адже він створював певні юридичні ризики для власника, а також забирав час на похід у ЦНАП та потребував від орендодавця пакету документів.

Новий закон дозволить задекларувати своє фактичне місце проживання просто в урядовому сервісі "Дія".

Щоправда, підтвердження власника житла все одно знадобиться. Проте його можна отримати онлайн, якщо житло внесено до відповідного реєстру майнових прав на нерухомість.

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"Замість того, щоб йти у ЦНАП із документами або власником житла для реєстрації місця проживання — лише підтвердити згоду онлайн", - додають у відомстві.

Місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де ви проживаєте, підкреслюють в мінцифри.

Дані про місце проживання людини будуть вноситися в Єдиний демографічний реєстр. Усі реєстри взаємодіють з єдиною інформаційною системою на базі Державної міграційної служби.

Як виглядає з закону, після декларування чи реєстрації нового місця проживання автоматично будуть оновлюватися дані також в реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Без штампів, але з пенсіями

Автор фото, УНІАН

Мінцифри також обіцяє, що не потрібні будуть штампи в паспорті старого зразка чи паперові довідки до ID-картки.

"Вільні кишені та відсутність страху загубити важливий документ. Замість трьох установ, 30 днів очікування та купи довідок, які і так є у держави, — одна заява, яку розглянуть та оброблять за 24 години", - пише мінцифри.

Реєстрація більше не впливатиме на низку послуг, які раніше можна було отримати лише за місцем реєстрації.

Йдеться, наприклад, про оформлення пенсії, певних документів, отримання меддопомоги тощо.

Як можна буде зареєструватися в "Дії"?

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Мінцифри стверджує, що все тепер можна буде зробити в "Дії"

За даними мінцифри, зараз зміна місця реєстрації онлайн працює в семи містах в експериментальному форматі.

Ухвалення законопроєкту масштабує послугу на всю Україну.

Щоб скористатися послугою, на порталі "Дія" виберіть пункт "Реєстрація місця проживання" й заповніть заяву

Власник житла, де ви мешкаєте, зможе підтвердити запит та дозволити зареєструватися в житлі, яке внесено до реєстру нерухомого майна

Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично.