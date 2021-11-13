Кіфлики: мініатюрні круасани по-закарпатськи
Кіфлики - це традиційний вид випічки, популярний на Закарпатті, мініатюрний рогалик з пісочного тіста. Щодо начинки, то тут можливі декілька варіантів - горіхова, макова, сирна або фруктова.
Хоча традиційна начинка для кіфликів - густе сливове повидло, яке варять зі сливи сорту угорка.
Назва випічки походить від німецького назви рогаликів - kipferl. Рецепт прийшов на територію України з Угорщини. Але у кожної закарпатської господині є свій фірмовий родинний рецепт.
Скільки б кіфликів не спік - їх ніколи не буде забагато, тому що крихітна випічка тане у роті зі швидкістю світла.
Інгредієнти:
Тісто:
- Борошно - 500 г
- Масло - 250 г
- Яєчні жовтки - 4 шт
- Цукор - 2 ст. л.
- Сіль - дрібка
Горіхова начинка:
- Волоські горіхи - 250 г
- Білки - 4 шт
- Цукор - 1 ст.л
Сирна начинка:
- Сир кисломолочний - 200 г
- Жовток - 1 шт
- Цукрова пудра - 75 г
- Вінільний цукор - 1 ст. л
Вишнева начинка:
- Вишні (без кісточок) - 200 г
- Цукор - 50 г
Для посипання:
- 100 г цукру-пудри
Замісити тісто. Для цього вершкове масло кімнатної температури порізати на кубики і перемішати разом з борошном до стану крихти. Додати чотири жовтки, влити сметану і замісити тісто.
Поставити тісто в холодильник мінімум на годину, максимум - його можна залишити на ніч.
За цей час готуємо начинки. Можете приготувати кожної потрошки або вибрати ту, яка вам найбільше до смаку.
Для горіхової подрібніть горіхи у блендері або у м'ясорубці. Білки збити з цукром в міцну піну і акуратно вмішати горіхи.
Щоби приготувати сирну начинку, сир ретельно розтерти з жовтком і цукровою пудрою. Додати кілька крапель ванільного екстракту або ванільний цукор.
Для вишневої начинки вийняти з вишні кісточки, відцідити зайвий сік, вимішайте з цукром.
Поділити тісто на п'ять рівних частин. Розкачати з кожної частини коло, поділити його на 8-12 сегментів-трикутників. Кількість трикутників залежить від того, якого розміру рогалики ви хочете спекти.
Викладаємо начинку на широку частину трикутничка і загортаємо рогалик, починаючи з широкої частини.
Горіхову або сирну начинку розмащуємо по тісту тонким шаром і також загортаємо, починаючи з широкої частини трикутника.
Викласти рогалики на деко і випікати приблизно 20-30 хвилин при температурі 180 градусів.
Гарячі кіфлики щедро посипати цукровою пудрою.