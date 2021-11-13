Кіфлики: мініатюрні круасани по-закарпатськи

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Кіфлики - це традиційний вид випічки, популярний на Закарпатті, мініатюрний рогалик з пісочного тіста. Щодо начинки, то тут можливі декілька варіантів - горіхова, макова, сирна або фруктова.

Хоча традиційна начинка для кіфликів - густе сливове повидло, яке варять зі сливи сорту угорка.

Назва випічки походить від німецького назви рогаликів - kipferl. Рецепт прийшов на територію України з Угорщини. Але у кожної закарпатської господині є свій фірмовий родинний рецепт.

Скільки б кіфликів не спік - їх ніколи не буде забагато, тому що крихітна випічка тане у роті зі швидкістю світла.

Інгредієнти:

Тісто:

Борошно - 500 г

Масло - 250 г

Яєчні жовтки - 4 шт

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - дрібка

Горіхова начинка:

Волоські горіхи - 250 г

Білки - 4 шт

Цукор - 1 ст.л

Сирна начинка:

Сир кисломолочний - 200 г

Жовток - 1 шт

Цукрова пудра - 75 г

Вінільний цукор - 1 ст. л

Вишнева начинка:

Вишні (без кісточок) - 200 г

Цукор - 50 г

Для посипання:

100 г цукру-пудри

Замісити тісто. Для цього вершкове масло кімнатної температури порізати на кубики і перемішати разом з борошном до стану крихти. Додати чотири жовтки, влити сметану і замісити тісто.

Поставити тісто в холодильник мінімум на годину, максимум - його можна залишити на ніч.

За цей час готуємо начинки. Можете приготувати кожної потрошки або вибрати ту, яка вам найбільше до смаку.

Автор фото, Getty Images

Для горіхової подрібніть горіхи у блендері або у м'ясорубці. Білки збити з цукром в міцну піну і акуратно вмішати горіхи.

Щоби приготувати сирну начинку, сир ретельно розтерти з жовтком і цукровою пудрою. Додати кілька крапель ванільного екстракту або ванільний цукор.

Для вишневої начинки вийняти з вишні кісточки, відцідити зайвий сік, вимішайте з цукром.

Поділити тісто на п'ять рівних частин. Розкачати з кожної частини коло, поділити його на 8-12 сегментів-трикутників. Кількість трикутників залежить від того, якого розміру рогалики ви хочете спекти.

Автор фото, Getty Images

Викладаємо начинку на широку частину трикутничка і загортаємо рогалик, починаючи з широкої частини.

Горіхову або сирну начинку розмащуємо по тісту тонким шаром і також загортаємо, починаючи з широкої частини трикутника.

Автор фото, Getty Images

Викласти рогалики на деко і випікати приблизно 20-30 хвилин при температурі 180 градусів.

Гарячі кіфлики щедро посипати цукровою пудрою.