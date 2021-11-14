Вишуканий десерт з чорносливом, горішками і вершками

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura

для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, Артем Брайченко Підпис до фото, чорнослив з горішками і вершками

Чи асоціюється у вас слива з українською кухнею? Якщо ні, то цю недоречність необхідно виправити.

В українській гастрономічній традиції існує кілька способів зберігання і обробки свіжих слив. Їх сушать, вудять, гнітять, маринують, солять, варять. Тому сливових страв теж багато.

На Закарпатті вас пригостять пиріжками, гомбовцями з лекваром, на Полтавщині є нагода скуштувати оспівані в "Енеїді" Котляревського та неодноразово згадані у щоденнику генерального підскарбія Якова Марковича (1696 - 1770) "опішнянські сливи", Вінниччина й Поділля потішать неймовірно запашним чорносливом, який додають до борщів, пиріжків, печених реберець, тушкованої капусти.

Тому слива цілком може заслуговувати на звання одного з гастрономічних брендів України.

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Корито опішнянських слив…

"Енеїда", Іван Котляревський

Сьогоднішня солодка страва, хоч і стала хітом десертів наприкінці ХХ на початку ХХІ, має давнє коріння, адже її головний інгредієнт - слива. Історія популярності цього десерту, як і більшості ласощів згаданої доби, зумовлена браком солодощів у крамницях, кафетеріях, нестачі коштів у перше десятиріччя незалежності.

Домашні медовики, наполеони, сметанники, вафлі, горішки, трубочки зі згущеним молоком, манники, пиріжки і рулети, та звісно ж чорнослив з горішками та сметаною повсюдно готувались на весілля, дні народження та різноманітні ювілеї.

А відтак не дивно, що характерний смак чорносливу зі збитою сметаною (чи вершками) асоціюється з ласощами недалекого минулого, які будуть доречні і сьогодні. Тим паче, що пізня осінь найкраща пора для цього простого і корисного десерту. Адже саме восени є можливість придбати свіжий, якісний і не пересушений чорнослив.

Кількість порцій: 4

Час на підготовку: 30 хв.

Час на приготування 15 хв.

Інгредієнти:

200 г чорносливу

100 г лущених грецьких горішків

300 мл вершків 33%

30 г цукрової пудри

У рецептах, де лише кілька складників, найважливіше - це якість кожного інгредієнту. Тому обирайте вуджений чорнослив без кісточки, запашний та насиченого чорного кольору.

Крок І

Якщо ви маєте свіжий і якісний чорнослив, його достатньо обдати окропом. Інакше залийте окропом і лишіть на 15-20 хв. Горішки підсмажте на сухій сковорідці.

Крок ІІ

До кожної сливи закладаємо просмажені і охолоджені горішки.

Крок ІІІ

Вершки збити з цукровою пудрою. Аби вершки перетворились на густий крем, потрібно використовувати вершки не менше ніж 33% жирності, а перед збиванням - добре їх охолодити. Навіть ємність у якій плануєте збивати вершки, можна на кілька хвилин покласти до морозильної камери. Цукрову пудру додавати невеликими частинами під час збивання. І звісно пильнувати, аби не перетворити вершки на масло і сколотини.

Крок ІV

Начинені горішки викладаємо у порційні ємності або одну посудину, зверху додаємо наші збиті вершки. Можна припорошити какао або посіченими дрібно горішками й лишити на 15-20 хв у холодильнику.

Цей класичний десерт минулого має всі шанси на любов і прихильність у сьогоднішньому дні.