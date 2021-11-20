Знаменитий український капусняк. Як його правильно готувати

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura

для ВВС News Україна

52 хвилин(и) тому

Автор фото, їzhakultura

Капусту в Україні вміють вирощувати понад тисячоліття, в українській кухні можна налічити не один десяток страв з капустою та способів її приготування. Основою нашої страви, капусняку, який ми рекомендуємо починати готувати з жовтня-листопада, є квашена капуста.

У минулому для заквашування використовувались великі дерев'яні діжки в які закладали також і цілі головки капусти (крижавки, пелюстки) для голубців. Зверху викладали яблука, журавлину.

Капусняк в українській кухні має не менше варіацій приготування ніж борщ.

Він також відіграє і роль ритуальної їжі під час поминальних обідів та на Різдво.

Його можна готувати пісним, на олії, а також і з додаванням різного м'яса. Восени найчастіше варили капусняк на качці чи гусці, такий капусняк був поширений на Слобожанщині.

Як приготувати капусняк

Кількість порцій: 4-6

Час на підготовку: 15 хв

Час на приготування 70 хв

Інгредієнти:

400 г капусти квашеної

400 г м'яса нежирного

80 г картоплі або дві картоплини невеликого розміру

80 г кореня петрушки

40 г моркви

50 г цибулі

60 г пшона

30 г сала без шкіри

30 г олії для смаження цибулі

20 г петрушки свіжої

2-3 зубців часнику

3-4 г насіння коріандру

сіль, перець

Аби капусняк вийшов добрим і не занадто солоним, додавайте сіль після того, як вкинули варитись квашену капусту і скуштували.

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Крок І

М'ясо залийте водою, додайте почищений цілий корінь петрушки і лишіть варитись близько 45 хвилин. Тим часом можна подбати про інші овочі.

Крок ІІ

Цибулю дрібно посічіть, моркву потріть на терці. На розпечену сковорідку додайте масло та цибулю з морквою. На сильному вогні підсмажте їх протягом 2-3 хвилин.

Крок ІІІ

Картоплю почистьте та додайте до киплячої юшки цілою. Пшоно промийте кілька разів у воді, квашену капусту посічіть та додайте все разом до бульйону. Лишіть варитись на середньому вогні близько 15 хвилин.

Крок ІV

Коли картопля зварилась, витягніть її виделкою в окремий полумисок та розтовчіть виделкою. Таке картопляне пюре закладіть назад до каструлі, додайте підсмажену цибулю з морквою. Корінь петрушки теж витягніть, він більше не знадобиться.

Крок V

Лишіть на повільному вогні ще на 10-15 хвилин, посоліть і поперчіть капусняк. Петрушку промийте та посічіть дрібно. Січену петрушку, зернівки коріандру, шматочки сала без шкіри та зубчики часнику розтовчіть до однорідної маси у ступці. Додайте до капусняка та лишіть його ще на 5 хвилин вмлівати на повільному вогні.

Зимовий, зігріваючий капусняк ідеально смакує зі сметаною.