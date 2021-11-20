Знаменитий український капусняк. Як його правильно готувати
- Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura
- для ВВС News Україна
Капусту в Україні вміють вирощувати понад тисячоліття, в українській кухні можна налічити не один десяток страв з капустою та способів її приготування. Основою нашої страви, капусняку, який ми рекомендуємо починати готувати з жовтня-листопада, є квашена капуста.
У минулому для заквашування використовувались великі дерев'яні діжки в які закладали також і цілі головки капусти (крижавки, пелюстки) для голубців. Зверху викладали яблука, журавлину.
Капусняк в українській кухні має не менше варіацій приготування ніж борщ.
Він також відіграє і роль ритуальної їжі під час поминальних обідів та на Різдво.
Його можна готувати пісним, на олії, а також і з додаванням різного м'яса. Восени найчастіше варили капусняк на качці чи гусці, такий капусняк був поширений на Слобожанщині.
Як приготувати капусняк
- Кількість порцій: 4-6
- Час на підготовку: 15 хв
- Час на приготування 70 хв
Інгредієнти:
- 400 г капусти квашеної
- 400 г м'яса нежирного
- 80 г картоплі або дві картоплини невеликого розміру
- 80 г кореня петрушки
- 40 г моркви
- 50 г цибулі
- 60 г пшона
- 30 г сала без шкіри
- 30 г олії для смаження цибулі
- 20 г петрушки свіжої
- 2-3 зубців часнику
- 3-4 г насіння коріандру
- сіль, перець
Аби капусняк вийшов добрим і не занадто солоним, додавайте сіль після того, як вкинули варитись квашену капусту і скуштували.
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Кінець подкаст
Крок І
М'ясо залийте водою, додайте почищений цілий корінь петрушки і лишіть варитись близько 45 хвилин. Тим часом можна подбати про інші овочі.
Крок ІІ
Цибулю дрібно посічіть, моркву потріть на терці. На розпечену сковорідку додайте масло та цибулю з морквою. На сильному вогні підсмажте їх протягом 2-3 хвилин.
Крок ІІІ
Картоплю почистьте та додайте до киплячої юшки цілою. Пшоно промийте кілька разів у воді, квашену капусту посічіть та додайте все разом до бульйону. Лишіть варитись на середньому вогні близько 15 хвилин.
Крок ІV
Коли картопля зварилась, витягніть її виделкою в окремий полумисок та розтовчіть виделкою. Таке картопляне пюре закладіть назад до каструлі, додайте підсмажену цибулю з морквою. Корінь петрушки теж витягніть, він більше не знадобиться.
Крок V
Лишіть на повільному вогні ще на 10-15 хвилин, посоліть і поперчіть капусняк. Петрушку промийте та посічіть дрібно. Січену петрушку, зернівки коріандру, шматочки сала без шкіри та зубчики часнику розтовчіть до однорідної маси у ступці. Додайте до капусняка та лишіть його ще на 5 хвилин вмлівати на повільному вогні.
Зимовий, зігріваючий капусняк ідеально смакує зі сметаною.