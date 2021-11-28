Смачний і вітамінний чай з обліпихи, апельсина і меду

14 хвилин(и) тому

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Що може краще зігріти й підбадьорити холодного осіннього дня, як не смачний і вітамінний чай - зі скибкою апельсина, ароматом кориці і ягодами обліпихи.

Обліпиха не є екзотичною рослиною для українців, але популярності чаї з обліпихи набули саме останніми роками, коли їх почали подавати чи не в кожному кафе міста.

Проте чай з обліпихи дуже просто і швидко можна приготувати вдома. Головне - попередньо купити свіжі чи заморожені ягоди.

Чай з обліпихи є корисним, адже зберігає більшість нутрієнтів свіжих ягід. Це прекрасне джерело вітамінів, антиоксидантів, амінокислот, жирних кислот і мінералів.

До складу обліпихи входять фітонциди - природні антибіотики, які допомагають під час запальних захворювань і застуди.

Інгредієнти:

Обліпиха - 100 гр.

Вода - 500 мл

Апельсин - 1 шт

Мед - 1 ч. л

Кориця - 1 паличка або мелена на кінчику ножа

Якщо використовуєте свіжу обліпиху, промийте її та просушіть. Якщо берете морожену - попередньо дайте постояти 15-30 хв в теплі.

Засипати ягоди в заварник, розімнути товкачиком або макогоном. Якщо такого кухонного начиння у вас нема, використайте просту ложку або інші підручні засоби.

З половини апельсина вичавити сік, влити у заварник. За бажанням сюди ж можна натерти на дрібній терці і цедру апельсина.

Додати паличку кориці або всипати мелену корицю.

Залити окропом, закрити кришкою і залишити настоятися 10 хв.

Автор фото, Getty Images

Чай розлити в чашки, додати скибочки апельсин і мед. Єдине застереження - не переборщіть із медом. Інакше вийде обліпиховий сироп.

За бажанням можна вкинути листочок м'яти.

Пити гарячим. Смачного!