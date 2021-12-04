Традиційна плацинда. Що це таке і з чим її їдять

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura

для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, їzhakultura

Плацинда, плачинда - пиріг, перепічка, корж з тіста та з начинкою. Поширена і популярна страва у Румунії, Молдові, а також Україні, особливо на Поділлі, Бессарабії, Нижньому Подніпров'ї.

В її основі лежить комбінація тіста й начинки у формі округлого, круглого чи практично квадратного пирога. Тісто для плацинд готують листкове, або ж прісне тісто на кефірі, кислому молоці чи молоці.

Найпоширенішими начинками є тертий гарбуз, сир чи бринза із зеленою цибулею чи кропом, тушкована капуста, або картопля.

Ідеально смакує з ряжанкою, сметаною чи кислим молоком/кефіром.

Як приготувати плацинду

Кількість порцій: 4

Час на підготовку: 30 хв.

Час на приготування 45 хв.

Інгредієнти:

Кефір - 200 мл

Борошно - 330-350 г

Олія соняшникова - 20 г (або 1 ст. л)

Сіль - 3 г

Оцет яблучний - 10 г (або 0,5 ст. л)

Для начинки з гарбузом:

Гарбуз чищений - 600 г

Цукор - 50 г цукру (або 2-3 ст. л)

Для начинки з сиром:

Бринза витримана - 100 г

Сир домашній - 300 г

Цибуля зелена (або мікс цибулі та петрушки чи кропу) - 20-30 г

Яйце - 1 шт

Додатково:

Олія для смаження

Сметана або несолодкий йогурт для подачі

Крок І

У просіяне борошно додайте сіль, розмішайте та влийте кефір кімнатної температури й оцет. Місіть тісто не менше 6-7 хвилин. Вимішуючи тісто, додайте олії.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Можливо, вам знадобиться більше або менше борошна, це залежить від його вологості.

Вимішане тісто має бути еластичним, м'яким та не забитим. Далі лишіть тісто на 30 хв для відпочинку.

Крок ІІ

Тим часом приготуйте начинку.

Якщо ви для начинки використовуєте гарбуз, почистьте його, потріть на крупній терці та відтисніть зайву рідину.

Для сирної начинки обирайте витриману бринзу. Перетріть її з домашнім сиром та яйцем, а зелень посічіть товщиною 4-5 мм.

Крок ІІІ

Після того, як тісто відпочило, ще раз його перемніть та розділіть на чотири частини.

Кожну частину сформуйте у кулю та розкачайте якомога тонше. На розкачаний пласт викладіть начинку і рівномірно її розподіліть, відступаючи від краю 2 см.

Заліпіть тісто конвертом або зліплюючи краї тіста по центру.

Крок ІV

На добре розігріту сковорідку влийте трішки олії та викладіть плацинду й рівномірно обсмажуйте на помірному вогні з двох боків. Аби плацинда добре пропеклася, можете накрити кришкою на кілька хвилин.

Приготувати плацинду можна і в духовці. Випікати 15-20 хв при 180 С, після чого змастити зверху кусником вершкового масла. По черзі обсмажте всі плацинди.

Подавайте плацинди зі сметаною чи йогуртом.