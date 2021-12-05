Традиційний штолен з марципаном. Секрети приготування

22 хвилин(и) тому

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Ніщо не характеризує Різдво західного обряду краще, ніж традиційна випічка - штолен. Останні кілька років він стрімко набуває популярності і в Україні.

Штолен родом з Німеччини, тут його випікають уже сім століть. Це традиційний різдвяний кекс з родзинками, цукатами, горіхами, марципаном.

Основний секрет штолена у тому, що печуть його за кілька тижнів до Різдва. Увесь час очікування він настоюється у прохолодному місці. За цей час кекс просочується усіма ароматами цукатів та сухофруктів.

Наступна характерна риса штолена - його форма і колір. Кекс продовгастої овальної форми і присипаний зверху шаром цукрової пудри нагадує загорнуте в пелюшки немовля, що символізує народження Ісуса.

Інгредієнти:

Цукор - 75 г

Масло - 250 г

Молоко - 200 мл

Дріжджі свіжі - 50 г

Борошно - 700 г

Мигдаль - 250 г

Сіль - 0,5 ч. л

Цукати - 100 г

Родзинки - 350 г

Апельсиновий сік - 50 г

Марципан - 100 г

Лимон - 1 шт

Ванільний цукор, кориця мелена, мускатний горіх, коріандр - трошки до смаку

Цукрова пудра для посипання - 100 г

Масло вершкове для змащування - 50 г

Родзинки промити. Разом з цукатами і подрібненим мигдалем на ніч замочити в апельсиновому соці.

Приготувати опару. Для цього підігріти молоко до кімнатної температури, розвести в ньому дріжджі, додати 1 ст. ложку цукру і 4 ст. ложки просіяного борошна від загальної кількості. Залишити на 30 хвилин в теплому місці. Коли на опарі з'являться бульбашки, можна замішувати тісто.

Висипати в опару решту просіяного борошна, додати розтоплене і охолоджене вершкове масло, сіль, цукор і замісити тісто. Сформувати з тіста кулю, накрити її рушником і дати підійти в теплому місці.

З лимона зняти цедру і вичавити сік.

Коли тісто підійшло, додати відціджені сухофрукти та горіхи, сік і цедру лимона, прянощі. Домісити туге тісто.

Залишити тісто ще на 2-3 години підійти.

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Тісто розділити на дві рівні частини. Кожну трохи розкачати качалкою, викласти в центр шматочки марципана і скласти вдвоє.

Викласти на застелене пергаментом деко на відстані не менше 5 см один від одного. Поставити у тепле місце підійти на 30-40 хв.

Випікати у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Зменшити температуру до 170 градусів і пекти ще 45 хвилин.

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Готові штолени дістати з духовки. Ще теплими змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою.

Коли штолени повністю вистигнуть, обгорнути їх в пергамент чи фольгу і покласти у сухе прохолодне місце на 2-3 тижні.

Подавати на свята, порізавши скибками.