Традиційний штолен з марципаном. Секрети приготування
Ніщо не характеризує Різдво західного обряду краще, ніж традиційна випічка - штолен. Останні кілька років він стрімко набуває популярності і в Україні.
Штолен родом з Німеччини, тут його випікають уже сім століть. Це традиційний різдвяний кекс з родзинками, цукатами, горіхами, марципаном.
Основний секрет штолена у тому, що печуть його за кілька тижнів до Різдва. Увесь час очікування він настоюється у прохолодному місці. За цей час кекс просочується усіма ароматами цукатів та сухофруктів.
Наступна характерна риса штолена - його форма і колір. Кекс продовгастої овальної форми і присипаний зверху шаром цукрової пудри нагадує загорнуте в пелюшки немовля, що символізує народження Ісуса.
Інгредієнти:
- Цукор - 75 г
- Масло - 250 г
- Молоко - 200 мл
- Дріжджі свіжі - 50 г
- Борошно - 700 г
- Мигдаль - 250 г
- Сіль - 0,5 ч. л
- Цукати - 100 г
- Родзинки - 350 г
- Апельсиновий сік - 50 г
- Марципан - 100 г
- Лимон - 1 шт
- Ванільний цукор, кориця мелена, мускатний горіх, коріандр - трошки до смаку
- Цукрова пудра для посипання - 100 г
- Масло вершкове для змащування - 50 г
Родзинки промити. Разом з цукатами і подрібненим мигдалем на ніч замочити в апельсиновому соці.
Приготувати опару. Для цього підігріти молоко до кімнатної температури, розвести в ньому дріжджі, додати 1 ст. ложку цукру і 4 ст. ложки просіяного борошна від загальної кількості. Залишити на 30 хвилин в теплому місці. Коли на опарі з'являться бульбашки, можна замішувати тісто.
Висипати в опару решту просіяного борошна, додати розтоплене і охолоджене вершкове масло, сіль, цукор і замісити тісто. Сформувати з тіста кулю, накрити її рушником і дати підійти в теплому місці.
З лимона зняти цедру і вичавити сік.
Коли тісто підійшло, додати відціджені сухофрукти та горіхи, сік і цедру лимона, прянощі. Домісити туге тісто.
Залишити тісто ще на 2-3 години підійти.
Тісто розділити на дві рівні частини. Кожну трохи розкачати качалкою, викласти в центр шматочки марципана і скласти вдвоє.
Викласти на застелене пергаментом деко на відстані не менше 5 см один від одного. Поставити у тепле місце підійти на 30-40 хв.
Випікати у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Зменшити температуру до 170 градусів і пекти ще 45 хвилин.
Готові штолени дістати з духовки. Ще теплими змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою.
Коли штолени повністю вистигнуть, обгорнути їх в пергамент чи фольгу і покласти у сухе прохолодне місце на 2-3 тижні.
Подавати на свята, порізавши скибками.