Імбирні пряники. Як правильно приготувати "миколайчики"

1 година тому

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Імбирне печиво, яке зараз набуває популярності в Україні начебто як запозичене з західної традиції святкування Різдва, насправді має й українське коріння.

В Україні таке печиво називали медовими пряниками, бо до його складу, окрім спецій, входить і мед. Інша назва пряників - "миколайчики", адже пекли й дарували їх дітям на свято Миколая, яке припадає на 19 грудня.

Але більше чекали діти не дня, а ночі з 18-го на 19-те грудня, адже за легендою саме вночі святий Миколай кладе під подушку слухняним дітям подарунки, зокрема і такі пряники.

Відома українська кулінарна майстриня Дарія Цвек так згадувала це свято: "Через комин, а може, крізь стіни і вікна, заходить у кожну домівку найдобріший з усіх святих - отець Миколай, щоби чемним діткам покласти під подушку подарунок. Нечемним він зазвичай кладе посріблену різочку, але й вона дуже гарна".

Дарія Цвек згадувала, що на Миколая пекли традиційні ласощі - медові прянички, щоби покласти кожному під подушку. Їх називали "миколайчиками", бо з медового тіста можна було вирізати форму чоловіка - Миколая і розмалювати.

Автор фото, пряники миколайчики

Також таке печиво можна зробити у вигляді ялинки, сніжинок, звірят, зірочок. Пропонуємо і вам приготувати "миколайчиків".

Інгредієнти:

Борошно — 600 г

Масло вершкове — 150 г

Цукор — 200 г

Яйця — 2 шт.

Мед — 150 г

Кориця мелена - 0,5 ч. л

Імбир мелений - 0,5 ч. л

Мускатний горіх - 0,5 ч. л

Сода - 1 ч. л

Сметана - 2 ст л

Глазур:

Цукрова пудра — 1 скл

Яєчний білок — 1 шт.

Лимонний сік — 0,5 ч. л

До просіяного борошна додати соду і натерте на терці або подрібнене масло, перемішати. Яйця збити з цукром, додати прянощі і мед. Влити до борошна. Замісити однорідне тісто.

Медове тісто можна кілька днів зберігати в холоді. Після вимішування можете залишити його в холодильнику на цілу ніч або пекти одразу.

Перед випіканням розкачайте тісто до товщини 0,5 см і сформуйте з нього майбутніх "миколайчиків", якщо ви зупинилися на такому варіанті, або виріжте різні фігурки на свій вибір.

Деко застелити пергаментним папером, Викласти на нього пряники і випікати при температурі 180°C до золотистого кольору.

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Іноді радять перед випіканням змастити пряники яйцем. Це робити не обов'язково, але за бажання можете спробувати.

Поки пряники печуться і остигають, приготуйте глазур

Білок збити з цукровою пудрою і лимонним соком. Глазур має бути як густа сметана. Якщо вона стікає з пряника, значить треба підсипати ще пудри і перемішати.

Як тільки "миколайчики" спеклися і вистигли, можете їх декорувати глазур'ю. Тут є кілька варіантів. Можете використовувати білу глазур або зафарбувати її харчовими барвниками.

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Для нанесення глазурі можете використовувати звичайну ложку. Тоді ви покриєте загальну площу пряника, але не зможете промалювати дрібні деталі.

Для декорування ви можете використати спеціальний кондитерський мішок для крему, звичайний цупкий зіп-пакет, попередньо зрізавши у ньому один кутик. Або самостійно скрутити конус з пергаментного паперу.

Розфарбовуйте пряники на свій розсуд. Можна використати цукрові бусини та інші посипки для декору.

Це дуже творчий і сімейний процес.

Прикрашені пряники залиште до висихання глазурі на декілька годин.

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А тепер пригощайте і даруйте "миколайчиків".