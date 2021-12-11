Варя. Забута гуцульська страва, ідеальна для грудня

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura

для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, їzhakultura

Варя - сезонна і локальна страва. Перші згадки про неї та перелік інгредієнтів зафіксував Володимир Шухевич у своєму чотиритомнику "Гуцульщина" у 1899 році.

Згідно з оригінальним рецептом, потрібні два види буряків: квашений і солодкий (тобто звичайний, свіжий). Ось у такому вигляді оригінальний рецепт записав учений:

"Варя: солодки, квасні бураки, сливи і фасолю зварені кожде окремо зсипають до купи і мішають".

Та варто врахувати, що історики та етнографи, які вивчали культуру, традиційні свята й народну кухню, не ставили собі за мету детально описати процес приготування чи вказувати чіткі пропорції.

Страви, які є частиною гастрономічної спадщини, виникли внаслідок практики та знань, які люди передавали вертикально - від покоління до покоління. Тому з одного боку, нам важко детально реконструювати ту чи іншу страву, згадки про яку сягають ХІХ століття чи навіть раніше, а з іншого боку, народна кулінарна традиція дуже варіативна.

Повернімося до варі. Несправедливо, що така проста й здорова страва сьогодні мало кому відома, тим паче, що готувати її найкраще саме зараз.

Цей рецепт стане особливо в пригоді тим, хто постить. Ви можете спробувати заквасити буряки і використовувати їх з буряковим квасом для приготування борщу, шпундри та варі. Або ж скористатись нашим рецептом, у якому баланс кислого забезпечує квашена капуста та гірчиця.

Як приготувати варю

Кількість порцій: 6-8.

Інгредієнти:

300 г буряку

100 г сливи пряної маринованої

100 г квасолі білої

50 г квашеної капусти

25 г запашної домашньої соняшникової олії

5 г гірчиці

Крок І

Залийте квасолю на ніч водою, так ви суттєво скоротите час її варіння. Після цього злийте воду та варіть близько 30 хв.

Крок ІІ

Буряк промийте та спечіть у духовій шафі. Найліпше буряки запікати, так вони лишаються щільними, збережуть свій колір та не втратять поживних мікроелементів.

Запікайте буряк близько 50-60 хв при 200 С. Точний час запікання залежить від розміру овочів.

Крок ІІІ

Зі спеченого буряка зніміть шкірку та поріжте ромбиками. Зварену і охолоджену квасолю змішайте з квашеною капустою, подрібненою маринованою сливою й буряками. Олію та гірчицю ретельно розмішайте до однорідного стану й змішайте з іншими інгредієнтами. І все - варя готова. До неї добре пасує січена зелена цибуля чи петрушка.