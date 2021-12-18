Печений короп з квашеною капустою
- Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura
- для ВВС News Україна
Рибні страви здавна поширені в українські кухні. Сушені тарані, печені карасі, вуджені лини, смажені в'юни, товченики зі щупака та драглі з миньків - далеко не повний перелік страв, приготовлених з прісноводних видів риб.
Народною любов'ю користувався лин. Попри те, що сьогодні у крамницях чи на ярмарках, лина важко знайти, приказка про цю рибу живе й досі.
"Краще м'ясо - це свинина, краща риба - це линина!"
Якщо ж говорити про нинішній час, то, напевно, найчастіше на столах українців опиняються карасі, коропи й товстолоби.
Пропонуємо рецепт печеного коропа з квашеною капустою. Спробуйте! Або збережіть собі рецепт до святкового столу. До нього ідеально пасуватиме гречана каша з грибною підливою.
Є такі кулінарні поєднання, які вже вважаються класичними смаками української кухні, як-то молода картопля з кропом та маслом, юшка горохова з вуджениною чи мак із родзинками та горішками у здобних завиванцях.
Якщо ж говорити про популярні дуети смаків рибних страв, це буде щука з хроном, карасі зі сметаною та печений короп з капустою й гречкою.
Як приготувати коропа
- Кількість порцій: 4-6
- Час на підготовку: 30 хв
- Час на приготування 40 хв
Інгредієнти:
- Короп чи лин чищений з головою - 1 рибина (1,2 - 1,5 кг)
- Квашена капуста - 200-300 г
- Морква - 1 велика
- Цибуля - 2 шт
- Сіль - 20 г
- Цукор - 10 г
- Перець чорний - 5 г
- Олія соняшникова - - 30 г
Крок І
Коропа натріть сумішшю з перцем, сіллю та цукру й лишіть на 30 хвилин.
Крок ІІ
Овочі ретельно промийте та почистіть. Наріжте товстими кільцями шириною близько 1 см. Викладіть овочі на змащену олією форму для запікання.
Крок ІІІ
Якщо квашена капуста має досить різкий кислий смак, рекомендуємо її спершу протушкувати на сковорідці з олією та свіжою і дрібно посіченою цибулею, морквою й 1 ст. л меду.
Крок ІV
У черево цілого коропа закладіть капусту та викладіть на подушку з овочів. Зверху змастіть олією, аби шкірка була рум'яною.
Запікати у духовці 40 хвилин за температури 180 градусів.
Така страва цілком пасує до святкового пісного столу.