Печений короп з квашеною капустою

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura

для ВВС News Україна

35 хвилин(и) тому

Автор фото, їzhakultura

Рибні страви здавна поширені в українські кухні. Сушені тарані, печені карасі, вуджені лини, смажені в'юни, товченики зі щупака та драглі з миньків - далеко не повний перелік страв, приготовлених з прісноводних видів риб.

Народною любов'ю користувався лин. Попри те, що сьогодні у крамницях чи на ярмарках, лина важко знайти, приказка про цю рибу живе й досі.

"Краще м'ясо - це свинина, краща риба - це линина!"

Якщо ж говорити про нинішній час, то, напевно, найчастіше на столах українців опиняються карасі, коропи й товстолоби.

Пропонуємо рецепт печеного коропа з квашеною капустою. Спробуйте! Або збережіть собі рецепт до святкового столу. До нього ідеально пасуватиме гречана каша з грибною підливою.

Є такі кулінарні поєднання, які вже вважаються класичними смаками української кухні, як-то молода картопля з кропом та маслом, юшка горохова з вуджениною чи мак із родзинками та горішками у здобних завиванцях.

Якщо ж говорити про популярні дуети смаків рибних страв, це буде щука з хроном, карасі зі сметаною та печений короп з капустою й гречкою.

Як приготувати коропа

Кількість порцій: 4-6

Час на підготовку: 30 хв

Час на приготування 40 хв

Інгредієнти:

Короп чи лин чищений з головою - 1 рибина (1,2 - 1,5 кг)

Квашена капуста - 200-300 г

Морква - 1 велика

Цибуля - 2 шт

Сіль - 20 г

Цукор - 10 г

Перець чорний - 5 г

Олія соняшникова - - 30 г

Крок І

Коропа натріть сумішшю з перцем, сіллю та цукру й лишіть на 30 хвилин.

Крок ІІ

Овочі ретельно промийте та почистіть. Наріжте товстими кільцями шириною близько 1 см. Викладіть овочі на змащену олією форму для запікання.

Крок ІІІ

Якщо квашена капуста має досить різкий кислий смак, рекомендуємо її спершу протушкувати на сковорідці з олією та свіжою і дрібно посіченою цибулею, морквою й 1 ст. л меду.

Крок ІV

У черево цілого коропа закладіть капусту та викладіть на подушку з овочів. Зверху змастіть олією, аби шкірка була рум'яною.

Запікати у духовці 40 хвилин за температури 180 градусів.

Така страва цілком пасує до святкового пісного столу.