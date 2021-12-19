Рецепт ніжного печива з шоколадними часточками

28 хвилин(и) тому

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Зимові вихідні - ідеальний час, щоби пекти печиво. Якщо ви любите шоколад і домашню випічку, цей рецепт печива вам сподобається.

Печиво виходить дуже м'яким і смачним. Ви можете використовувати звичайний шоколад, попередньо подрібнивши його на шматки бажаної величини, або спеціальні шоколадні краплі для випічки.

Інгредієнти:

Масло - 100 г

Цукор - 100 г

Ванільний цукор - 1 ч л

Яйце - 1 шт

Борошно - 150 г

Розпушувач - 1/3 ч л

Шоколад - 100 г

Шоколад порубати на шматочки.

Розм'якшене вершкове масло збити разом з цукром до пухкої світлої маси. Вибити яйце, ще раз збити.

Усі сухі інгредієнти змішати в окремій мисці. Додати до масляно-яєчної суміші, перемішати.

Наприкінці додати шматочки шоколаду, ще раз перемішати.

Застелити деко папером для випічки. Столовою ложкою формувати з тіста кульки і викладати його на пергамент. Тісто викладати кульками за допомогою столової ложки. Під час випічки печиво збільшуватиметься у розмірах, тому між кульками залишайте 5 см вільного місця.

Випікайте в розігрітій до 180 С духовці близько 8-12 хвилин. Краї печива мають підрум'янитися.

Смакує до чаю, кави, какао чи молока.