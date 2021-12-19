Рецепт ніжного печива з шоколадними часточками
Зимові вихідні - ідеальний час, щоби пекти печиво. Якщо ви любите шоколад і домашню випічку, цей рецепт печива вам сподобається.
Печиво виходить дуже м'яким і смачним. Ви можете використовувати звичайний шоколад, попередньо подрібнивши його на шматки бажаної величини, або спеціальні шоколадні краплі для випічки.
Інгредієнти:
- Масло - 100 г
- Цукор - 100 г
- Ванільний цукор - 1 ч л
- Яйце - 1 шт
- Борошно - 150 г
- Розпушувач - 1/3 ч л
- Шоколад - 100 г
Шоколад порубати на шматочки.
Розм'якшене вершкове масло збити разом з цукром до пухкої світлої маси. Вибити яйце, ще раз збити.
Усі сухі інгредієнти змішати в окремій мисці. Додати до масляно-яєчної суміші, перемішати.
Наприкінці додати шматочки шоколаду, ще раз перемішати.
Застелити деко папером для випічки. Столовою ложкою формувати з тіста кульки і викладати його на пергамент. Тісто викладати кульками за допомогою столової ложки. Під час випічки печиво збільшуватиметься у розмірах, тому між кульками залишайте 5 см вільного місця.
Випікайте в розігрітій до 180 С духовці близько 8-12 хвилин. Краї печива мають підрум'янитися.
Смакує до чаю, кави, какао чи молока.