Різдвяна кутя з маком, горіхами та в'яленою вишнею

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura

для ВВС News Україна

5 хвилин(и) тому

Автор фото, їzhakultura

Кутя в Україні — символ Різдва. Традиційно кутю варять з пшеничних чи ячмінних зерен. Тому невипадково в різних регіонах можна зустріти інші назви цієї обрядової страви - "пшениці", "дзьобавка" тощо.

Кутю завжди підсолоджують. Найчастіше для цього використовують ситу - це юшка, отримана після того, як вощину з медом залили окропом і процідили. Пізніше, коли мед навчилися качати, то розведений мед з водою все одно звали ситою.

Той, хто не мав змоги підсолодити кутю медом, заправляв узваром, або ж варом. Густий узвар, зварений на основі сушених груш, яблук, слив, вишень має солодкий смак і без додавання цукру.

Здобрюють кутю маком, горішками, родзинками. Мак до куті годилось розтерти у макітрі макогоном до стану пюре та утворення молочка.

Кутя займала центральне місце на столі. Зверху на полумисок з кутею клали калачі або книші, їх знімали вже тоді як родина збиралась до столу вечеряти.

Після вечері, стіл не прибирали. На ньому неодмінно мала лишитись кутя, інші страви та ложки, аби душі померлих родичів могли повечеряти.

Згодом, ця традиція почастунку душ трансформувалась. У недалекому минулому і донині кілька ложок з кутею, окраєць хліба, водичку лишають на окремій тарілці на столі, підвіконні чи іншому місці. Така тарілка з обрядовою їжею стоїть до Водохреща. Потім кутю чи хліб згодовували курям чи худобі.

Як приготувати кутю

Час приготування: 24-30 год.

Рецепт розраховано на 10 людей.

Інгредієнти:

• Пшениця цільнозернова — 500 г

• Мак — 100 г

• Мед — 2-3 ст. л.

• Горіхи волоські — 75 г

• Родзинки — 30 г

• Вишня в'ялена — 50 г

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Пшеничну крупу добре промити, залити холодною водою так, щоб вода повністю накрила крупу. Довести до кипіння, зняти пінку та варити до готовності на повільному вогні близько години.

Родзинки перебрати й залити окропом.

Мак промити у воді, залити окропом так, щоб ледве покрив його і проварити до випаровування рідини. Перетерти блендером або розтерти у макітрі.

Горіхи просушити, полущити та подрібнити.

Також дрібно нарізати в'ялену вишню.

Мед злегка розвести водою.

Готову кутю заправити медом з водою, додати всі інші інгредієнти та перемішати.

Веселого Різдва!