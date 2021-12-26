Пухкі пампухи з різними начинками

1 година тому

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Пампухи є традиційною солодкою стравою святвечірнього столу. Здобні, пухкі і солодкі, з різними начинками - саме з ними асоціюється Різдво.

Але так було не завжди, бо традиційно на Святвечір готували пісні страви, відповідно і випічка була пісною. А вже на саме Різдво смажили здобні пампухи, якими частували колядників.

Про пампухи існує і фольклор:

Печіть пампухи пухнасті, щоби жити в щасті.

А про багатого господаря, у якого все в достатку, казали: плаває, як пампух в олії.

Навіть існує Фестиваль пампуха, який проводять у Львові під час Різдва, щоб популяризувати традиційну українську страву - пампух.

Щоб зробити тісто на пампухи здобним, до тіста додають масло, яєчні жовтки, цедру лимона і апельсина, ваніль та коньяк. Начинка святкових пампушків найрізноманітніша - запарені у вершках горіхи, мак, вишні, сливи, шоколад.

Інгредієнти:

Молоко - 0,5 л

Цукор - 120 г

Ванільний цукор - 1 шт

Дріжджі свіжі - 40 г

Борошно - 850 г

Яйця - 2 шт

Олія - 4 ст. л

Олія для смаження - 1 л

Начинка:

Мак - 100 г

Цукор - 1 ст.л.

Варення - 100 г

Шоколад - 100 г

Вишні - 100 г

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З тістом на пампухи буде трохи клопоту, але усі ваші зусилля винагородяться сторицею.

Зробіть опару — розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте 8 ст. л. борошна від загальної кількості і 2 ст. л. цукру. Поставте суміш на пів години в тепле місце.

Коли мине пів години і на поверхні опари з'являться бульбашки, місіть тісто. Для цього просійте борошно в глибоку миску, влийте опару, додайте олію, збиті з цукром яйця та замісіть тісто.

Залиште в теплому місці на годину.

За цей час приготуйте начинку. Обирайте будь-що з переліченого. Ви можете запарити і перетерти мак самостійно або ж купити готову макову масу. Вишні обирайте морожені - розморозьте їх і зцідіть зайву рідину.

Шоколад поламайте на шматочки.

Коли тісто підійде, обімніть його ще раз. Після того розкачайте пласт і виріжте склянкою кружальця. В середину кожного викладіть начинку та накрийте іншою частиною тіста, защипніть краї.

Готові пампухи покладіть на посипану борошном дощечку заліпленим донизу. Залиште їх на 10 - 15 хвилин, щоб вони піднялися.

У глибокій каструлі з товстим дном чи сковороді розігрійте 1 л олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.

Опускайте по 3-4 пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.

Гарячі пампухи посипайте пудрою.

Для запаху до пудри можна додати ванільний цукор.

Найкраще пампухи смакують теплими.