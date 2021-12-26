Пухкі пампухи з різними начинками
Пампухи є традиційною солодкою стравою святвечірнього столу. Здобні, пухкі і солодкі, з різними начинками - саме з ними асоціюється Різдво.
Але так було не завжди, бо традиційно на Святвечір готували пісні страви, відповідно і випічка була пісною. А вже на саме Різдво смажили здобні пампухи, якими частували колядників.
Про пампухи існує і фольклор:
Печіть пампухи пухнасті, щоби жити в щасті.
А про багатого господаря, у якого все в достатку, казали: плаває, як пампух в олії.
Навіть існує Фестиваль пампуха, який проводять у Львові під час Різдва, щоб популяризувати традиційну українську страву - пампух.
Щоб зробити тісто на пампухи здобним, до тіста додають масло, яєчні жовтки, цедру лимона і апельсина, ваніль та коньяк. Начинка святкових пампушків найрізноманітніша - запарені у вершках горіхи, мак, вишні, сливи, шоколад.
Інгредієнти:
- Молоко - 0,5 л
- Цукор - 120 г
- Ванільний цукор - 1 шт
- Дріжджі свіжі - 40 г
- Борошно - 850 г
- Яйця - 2 шт
- Олія - 4 ст. л
- Олія для смаження - 1 л
Начинка:
- Мак - 100 г
- Цукор - 1 ст.л.
- Варення - 100 г
- Шоколад - 100 г
- Вишні - 100 г
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Кінець подкаст
З тістом на пампухи буде трохи клопоту, але усі ваші зусилля винагородяться сторицею.
Зробіть опару — розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте 8 ст. л. борошна від загальної кількості і 2 ст. л. цукру. Поставте суміш на пів години в тепле місце.
Коли мине пів години і на поверхні опари з'являться бульбашки, місіть тісто. Для цього просійте борошно в глибоку миску, влийте опару, додайте олію, збиті з цукром яйця та замісіть тісто.
Залиште в теплому місці на годину.
За цей час приготуйте начинку. Обирайте будь-що з переліченого. Ви можете запарити і перетерти мак самостійно або ж купити готову макову масу. Вишні обирайте морожені - розморозьте їх і зцідіть зайву рідину.
Шоколад поламайте на шматочки.
Коли тісто підійде, обімніть його ще раз. Після того розкачайте пласт і виріжте склянкою кружальця. В середину кожного викладіть начинку та накрийте іншою частиною тіста, защипніть краї.
Готові пампухи покладіть на посипану борошном дощечку заліпленим донизу. Залиште їх на 10 - 15 хвилин, щоб вони піднялися.
У глибокій каструлі з товстим дном чи сковороді розігрійте 1 л олії. Коли на дні з'являються невеликі пухирці, пампухи можна смажити.
Опускайте по 3-4 пампухи та обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.
Гарячі пампухи посипайте пудрою.
Для запаху до пудри можна додати ванільний цукор.
Найкраще пампухи смакують теплими.