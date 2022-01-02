Варенуха. Духмяний аналог глінтвейну

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura

Для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, ЇZHAKULTURA

Свято, це не лише смаки, кольори, атмосфера, але й пахощі. Кожен дім, родина має свою особливу історію ароматів, які звиваються над сковорідками й чавунцями, каструлями й баняками. Але є ті, які мають здатність відразу огорнути вас затишком, теплом та своєрідною святковою атмосферою. Саме таку силу має давній і поширений в Україні напій - варенуха.

А послі танців варенухи

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"Енеїда" Івана Котляревського

Глибокий, п'янкий та солодкуватий аромат напою під'юджуватиме знайти горня і наповнити його духмяним напоєм. Варенуха, варьоха, варена, запіканка - напої, якими частували на свята. Основою є узвар із сушні (таких фруктів як слива, груша, яблука, вишні), який настоюється з прянощами - гвоздикою, імбиром, духмяним перцем та різнотрав'ям і медом.

Секрет приготування варенухи полягає у вдалих пропорціях і тривалому процесі упрівання майбутнього напою в печі у добре закритій посудині.

Надзвичайно поширеними цей напій та його різновиди були на Слобожанщині, Подніпров'ї, Полтавщині. У минулому варенухи готували переважно хмільні, ми ж пропонуємо приготувати запашну варенуху без алкоголю.

Якщо ж цікаво дізнатись оригінальний рецепт варенухи ХІХ ст., то сміливо зазирайте до праці М. Маркевича "Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян" 1860 року.

Автор фото, Олена Брайченко

Як приготувати варенуху:

Кількість порцій: 6-8

Час на підготовку: 5 хв.

Час на приготування: 5-6 год.

Інгредієнти:

Вода - 3 л

Сушня (сушені чорниці, яблука, груші, сливи, вишні) - 600 г

Кориця - 3 палички

Кардамон - 6 зірочок

Гвоздика - 10 зірочок

Перець духмяний - 10 горошин

Стручковий перець - 1 шт.

Сушена шкірка 1 лимону

Мед - 100 г

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Крок І

Усі сухофрукти промийте під проточною водою. Після чого залийте трьома літрами води і доведіть до кипіння. Лишіть у теплому місці на 15-30 хвилин або поставте на дуже слабкий вогонь.

Крок ІІ

До звареного таким чином узвару додайте всі прянощі, доведіть ще раз до кипіння і поставте у духову шафу розігріту до 80 С, через 2 години зменште температуру до 40 С і лишіть ще на 2-3 години. Варенуха повинна вмлівати, паритись, але не кипіти, а посудина з рідиною має бути щільно закритою.

Крок ІІІ

Ідеальний напій з українським характером до зимових вечорів готовий.

А зварені сухофрукти можуть стати чудовою основою для пирогів, вареників чи інших десертів.