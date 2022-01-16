Голодна кутя. Як її приготувати та коли їсти

16 січня 2022, 09:17 GMT Оновлено: 23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На фото - багато присмачена кутя

Голодна кутя завершує цикл різдвяно-новорічних свят. Готують її перед Водохрещем у день церковного посту.

Голодною кутею називають і останню вечерю перед Водохрещем, бо вона не така багата, як на попередні свята. Усі страви цього вечора мають бути пісними, але необов'язково, щоб їх було 12 як на Святвечір.

Загалом кутя - це традиційна українська ритуальна страва новорічно-різдвяного циклу. Готують її тричі: на Святий Вечір (6 січня) — Багата кутя, перед Старим Новим роком (13 січня) — Щедра кутя й у переддень Водохрещі (18 січня) — Голодна кутя.

Як розповідає фольклористка Дар'я Анцибор, після завершення вечері колись був поширений звичай розстрілювали кутю з рушниць або "проганяти" її за допомогою іншого ритуального шуму. Запорозькі козаки подекуди вносили свої нотки до цього святкування, додаючи стріляння з гармат та іншої зброї.

А діти після вечері "проганяли" кутю, б'ючи знадвору палицями в причілок хати і вигукуючи: "Іди, кутя, з покуття, а узвар - на базар. А паляниці - лишайтеся на полиці".

Як приготувати голодну кутю:

Для голодної куті зерно варили на воді та підсолоджували медом. За бажанням можна додати узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.

Інгредієнти:

Пшениця - 1 скл.

Вода - 2-3 скл.

Олія - 1 ст. л.

Мак - 100 г

Родзинки - 100 г (за бажанням)

Горіхи - 100 г (за бажанням)

Мед - 2-3 ст. л.

Промийте пшеницю і замочіть її в холодній воді на кілька годин або краще на ніч. Зваріть пшеницю, додавши дрібку солі і ложку олії.

Поки вариться пшениця, запарте мак. Для цього промийте його кілька разів холодною водою, поставте на невеликий вогонь і помішуйте, поки мак не висохне і не стане світло-сірого кольору.

Перетріть мак у блендері, кавомолці, м'ясорубці або автентично - у макітрі.

До відвареної пшениці додайте перетертий мак, подрібнені горіхи, родзинки та мед. Густину регулюйте водою чи узваром.

Автор фото, Getty Images

Перемішайте і подавайте на святковий стіл.