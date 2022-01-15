Апетитна локшина з потрухами. Гаряча страва на гостину та Щедрий вечір

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури, засновниця їzhakultura

Для ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, їzhakultura

Щедрик-Ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски!

Маланку або Щедрий Вечір, який ми вже призвичаїлися називати Старим новим роком, по-різному святкують у різних куточках України. Але попри локальні особливості святкування, цей день у різних регіонах символізує одне й те саме - початок чогось нового і щирі бажання, аби у цьому новому було лише хороше. Тому молодь щедрує, ходить від хати до хати і бажає господарям щедрого вечора, здоров'я та добробуту. Щедрують від Щедрого Вечора і до Водохреща.

Щодо кулінарних традицій, то головний принцип цього свята - різні страви, якими можна і варто пригощати гостей, а ще - страви для частування щедрувальників. Паляниці, книші зі смаженою цибулею, пироги та вареники, калачі, цукерки, печиво, горішки - ними пригощали щедрувальників.

Для гостин за столом готували борщ з м'ясом, печеню, тушковану капусту, каші з потрухами, млинці та пампушки, а ще локшину з гускою чи куркою, кров'янку, ковбик (сальцесон), смажену печінку, паштети, окремо ставили квашені овочі: капусту, яблука, огірки, а на півдні України ще й квашені кавуни.

І звісно напої: узвар, хмільну варенуху чи мед, різні наливки й горілку. Готують і ритуальну страву - кутю, але не скрізь. Звичай варити кутю поширений на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині. А от на Гуцульщині роль обрядової їжі виконували хліби, які так і звуть: Меланка, Василь.

Пропонуємо приготувати актуальну до зимових днів, смачну і затишну страву, яка точно сподобається вашим гостям. Можете зробити локшину самі або використати готову. Так само можна експериментувати з різними потрухами: додати легені, серце або печінку.

До цієї страви добре пасують квашені помідори та багато свіжої посіченої петрушки.

Домашня локшина з потрухами

Кількість порцій: 6-8

Час на підготовку: 20 хв.

Час на приготування: 2 год.

Інгредієнти:

Для локшини:

Борошно - 300 г

Яйця - 2 шт.

Вода - 30 г

Сіль - 3 г

Для потрухів:

Печінка - 200 г

Серця - 200 г

Цибуля - 80 г

Квашена капуста - 100 г

Сіль - 3 г

Чорний мелений перець - 3 г

Олія для смаження - 20 г

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Крок І

Приготуйте домашню локшину. Яйця розколотіть виделкою, влийте до них води та посоліть. Борошно просійте відразу на стіл, головне, щоби стіл був чистим та сухим.

У просіяному борошні зробіть заглиблення, в яке вилийте яєчну суміш, та починайте замішувати тісто. Тісто повинно не липнути до рук, бути щільним.

Залежно від розмірів яєць, вам, можливо, знадобиться підсипати трохи борошна. Вимішане тісто накрийте плівкою чи рушничком (щоб не обвітрилось) і лишіть на 20 хв.

Крок ІІ

Поки тісто стоїть, можна підготувати потрухи.

Печінку (краще брати гусячу чи качину, але свиняча та куряча також підійдуть) і серця промийте та посічіть їх ножем на невеличкі кавалки розміром до 2-3 см.

Цибулю почистьте, наріжте кубиками та підсмажте з олією на розігрітій сковорідці з високими бортиками. До цибулі додайте серця й печінку, квашену капусту, сіль, перець та тушкуйте до готовності на повільному вогні.

Крок ІІІ

Повернімось до тіста, яке, відпочивши, стає еластичним та пружним. Розділіть його на 3-4 шматки, кожен з яких потрібно розкачати. Чим тонше, тим ліпше. Залишіть його на 10-15 хвилин висихати на стільниці чи чистому рушнику.

Підсушене тісто закручуємо у рулет та нарізаємо смужками шириною до 5 мм. Кожну смужку розкрутіть і викладіть на припорошену борошном поверхню, аби тепер наша локшина добре просохла. Відваріть локшину у підсоленій воді.

Крок ІV

У сковорідці зі смаженою печінкою та серцями змішайте відварену локшину і просмажте ще кілька хвилин.

Нехай ваші свята будуть радісними, теплими та смачними!