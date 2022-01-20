Сніг у Сахарі. Приголомшливі візерунки на піску

30 хвилин(и) тому

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У пустелі Сахара на північному заході Алжиру випав сніг. Температура повітря там впала нижче нуля.

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Діти із сусідніх міст, як-от Мекаліс, радіють снігу. Він приніс полегшення від спеки у найбільшій гарячій пустелі світу.

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На поверхні піску утворилися приголомшливі візерунки з льодових кристалів.

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Частково вкриті снігом і льодом дюни перетворилися на ідеальні гірки для ковзання.

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Сніг у місті Айн-Сефра, відомому як брама у пустелю Сахара, лише злегка прикрив землю.

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Температура в місті, оточеному Атласькими горами, опускалася на 2 градуси нижче нуля протягом останніх трьох ночей.

Але це лише на кілька градусів холодніше, ніж у середньому тут в цю пору року, каже Нікі Беррі з BBC Weather.

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Сніг не був повною несподіванкою - він випадав тут у 2021, 2018 та 2017 роках.

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Але сніг на червоних піщаних дюнах у грудні 2016 року став справжнім шоком. Жителі Айн-Сефра сказали, що побачили сніг вперше з 1979 року. Схоже, що тепер це явище стає більш поширеним.