Пампушки з часником. Ідеальне доповнення до борщу

1 година тому

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Густий, наваристий, червоний - це про український борщ. А духмяні, з хрумкою скоринкою і пікантним смаком часничку з кропом - це про пампушки.

В українській кулінарній традиції - вони ідеальна пара. І якщо ви досі не куштували такого поєднання - цей час настав.

Пропонуємо приготувати пампушки з часничком до борщу. Борщ варіть за своїм улюбленим сімейним рецептом.

Інгредієнти:

Для тіста:

Вода - 1 скл

Цукор - 1 ст. л

Олія - 3 ст. л

Сіль - дрібка

Сухі дріжджі - 1 пакетик (11 г)

Борошно - 3 скл

Для заправки:

Сіль - 1 ч. л. солі

Олія - 2 ст. л.

Часник - 3 зубчики

Вода - 50 мл

Кріп - пів пучка

Просіяти борошно в миску. Влити до нього воду, олію, цукор, сіль, дріжджі і замісити тісто, поки воно не буде відставати від рук. Тісто повинне вийти еластичним і щільним.

Накрити кухонним рушником або затягнути миску харчовою плівкою і поставити в тепле місце приблизно на 1,5 години. Тісто має збільшитися в розмірі вдвічі.

Коли тісто підійшло, обімнути його і сформувати невеликі кульки однакового розміру. Викласти їх у змащену олією форму на відстані приблизно 1 см один від одної.

Залишити в теплі на 30 хв підійти.

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Після цього змастити поверхню пампушок олією. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці і близько 30 хвилин до готовності.

Тим часом приготувати заправку: розтерти часник з сіллю, водою і олією в ступці або блендері. Додати кріп або іншу зелень за бажанням. Перемішати.

Спечені пампушки відразу ж полити часниковою заправкою. Випічка вбере всю рідину і набуде чудового смаку і запаху.

Дати пампушкам охолонути і подавати до борщу.