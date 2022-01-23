Пампушки з часником. Ідеальне доповнення до борщу
Густий, наваристий, червоний - це про український борщ. А духмяні, з хрумкою скоринкою і пікантним смаком часничку з кропом - це про пампушки.
В українській кулінарній традиції - вони ідеальна пара. І якщо ви досі не куштували такого поєднання - цей час настав.
Пропонуємо приготувати пампушки з часничком до борщу. Борщ варіть за своїм улюбленим сімейним рецептом.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Вода - 1 скл
- Цукор - 1 ст. л
- Олія - 3 ст. л
- Сіль - дрібка
- Сухі дріжджі - 1 пакетик (11 г)
- Борошно - 3 скл
Для заправки:
- Сіль - 1 ч. л. солі
- Олія - 2 ст. л.
- Часник - 3 зубчики
- Вода - 50 мл
- Кріп - пів пучка
Просіяти борошно в миску. Влити до нього воду, олію, цукор, сіль, дріжджі і замісити тісто, поки воно не буде відставати від рук. Тісто повинне вийти еластичним і щільним.
Накрити кухонним рушником або затягнути миску харчовою плівкою і поставити в тепле місце приблизно на 1,5 години. Тісто має збільшитися в розмірі вдвічі.
Коли тісто підійшло, обімнути його і сформувати невеликі кульки однакового розміру. Викласти їх у змащену олією форму на відстані приблизно 1 см один від одної.
Залишити в теплі на 30 хв підійти.
Після цього змастити поверхню пампушок олією. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці і близько 30 хвилин до готовності.
Тим часом приготувати заправку: розтерти часник з сіллю, водою і олією в ступці або блендері. Додати кріп або іншу зелень за бажанням. Перемішати.
Спечені пампушки відразу ж полити часниковою заправкою. Випічка вбере всю рідину і набуде чудового смаку і запаху.
Дати пампушкам охолонути і подавати до борщу.