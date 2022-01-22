Рецепт справжнього українського борщу

1 година тому

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Щоб вам не казали і як би не переконували, але справжній український борщ - це той борщ, який варять у вашій родині.

В Україні існує десятки рецептів борщу. Вони варіюються у залежності від регіону. Але в кожного борщ асоціюється зі смаком дитинства - з борщем, який варила мама чи бабуся.

Пропонуємо вам класичний рецепт українського борщу.

Інгредієнти:

Свинячі кістки з м'ясом - 500 г

Квасоля - 200 г

Буряк - 1 шт

Картопля - 3-4 шт

Капуста - 0,5 маленької головки

Морква - 1 шт

Цибуля - 1 шт

Томатна паста - 70 г

Цукор - 1 ст. л

Оцет - 1 ст. л.

Сіль - до смаку

Лимонний сік - до смаку

Перець духмяний - 3-4 горошини

Лавровий лист - 2 шт

Часник - 2 зубці

Олія - для смаження

Сметана - для подачі

Крок І

Першим підготовчим етапом у приготуванні борщу є бульйон. Його можна зварити заздалегідь, бо цей процес займає кілька годин.

Свинину на кістці промийте. Залийте водою і варіть приблизно 2-3 години, знімаючи шумовиння, яке утворюватиметься на поверхні.

Вогонь має бути невеликий, а сам бульйон не має кипіти, щоб залишитися чистим і прозорим. Наприкінці готовності посоліть бульйон і додайте перець духмяний та лавровий листок.

Крок ІІ

Квасолю краще замочити у холодній воді на ніч - так вона швидше звариться. Якщо ви цього не зробили, тоді просто промийте, залийте водою і варіть до готовності. Коли квасоля буде м'якою, воду відцідіть.

Крок ІІІ

Буряк почистьте і натріть на крупній терці або поріжте брусочками - як вам смакує більше. Тушкуйте під кришкою на сковороді з невеликою кількістю олії до готовності. Періодично підливайте воду, щоби буряк не смажився, а саме тушкувався.

Крок ІV

Цибулю нарізати кубиками, тушкувати на невеликому вогні у невеликій кількості олії. Моркву крупно натерти на тертці. Додати до цибулі, тушкувати 2-3 хвилини, додати томатну пасту і тушкувати ще декілька хвилин.

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Крок V

З бульйону дістати кістку і відокремити від неї м'ясо, порізати на невеликі шматки. Вкинути м'ясо назад у бульйон.

Крок VІ

Почистити і порізати картоплю невеликими кубиками. Вкинути у бульйон з м'ясом. Додати тонко пошатковану капусту, буряк та квасолю. Варити до м'якості картоплі.

Крок VІІ

Додайте цукор і оцет. В борщ всипати засмажку. Скуштувати - посолити до смаку, кислоту регулювати лимонним соком.

Довести до кипіння. Заправити розчавленим часником і вимкнути вогонь.

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Крок VІІІ

Накрити кришкою і настоювати 15 хвилин перед подачею на стіл.

Подавати зі сметаною та пампушками з часником.