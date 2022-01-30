Вергуни. Українська випічка зі столітньою історією

52 хвилин(и) тому

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Вергуни, або ж хрусти — це традиційна українська випічка з бездріжджового тіста, смажена в олії. У залежності від регіону могла різнитися форма та назва випічки.

Традиційно тісто різали ромбами, всередині робили надріз і завертали всередину надрізу. Інший варіант печива називали київська троянда, коли тісто робили у формі рулетиків, схожих на троянди.

Рецепт хрустів згадувала у своєму кулінарному збірнику "Практична кухня" невістка Івана Франка Ольга.

Інша галицька кулінарка та упорядниця книжки "Нова кухня вітамінова", яку вперше видали у 1928 році у Львові, Осипа Заклинська називає цю страву переплітанці та додає, що її "називаються у нас по чужому хрусти".

Печиво залишається хрустким і м'яким водночас, а також не надто жирним, попри смаження, і достатньо солодким від цукрової пудри.

Інгредієнти:

Сметана - 150 мл

Йогурт або кефір - 150 мл

Масло - 25 г

Яйце - 1 шт.

Цукор - 50 г

Ванільний цукор - 1 пакетик

Розпушувач - 1 ч. л.

Борошно - 350-400 г

Олія для смаження - 0,5 л

Цукрова пудра для посипання

Яйце збити з цукром. У просіяне борошно почергово вливати сметану, кефір, розтоплене масло та збиті яйця. Замісити еластичне тісто та лишити відпочити на 30 хв, прикривши рушником.

Після цього розкачати та розрізати на смужки, посередині зробити невеликий розріз і просунути у цей розріз один кінець тіста. Має вийти форма як на фото. Якщо не виходить - не біда, можна обсмажити просто смужки. Це не впливає на смак.

Автор фото, Getty Images

Розігріти олію до кипіння. Перевірте температуру, кинувши в олію шматочок тіста. Якщо олія почне шипіти та підуть бульбашки, вона достатньо розігріта і можна смажити.

У розігріту олію вкидати вергуни, обертати, смажити до золотистої скоринки.

Викладати на паперовий рушник чи серветку, щоби стік зайвий жир.

Після вистигання притрусити вергуни цукровою пудрою.