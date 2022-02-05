"І з сиром пироги". Рецепт вареників з відомої пісні

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури,

засновниця їzhakultura

43 хвилин(и) тому

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Гей, чула, чула, чула,

Гей чула, чула ти,

Любив козак дівчину

І з сиром пироги.

(Українська народна пісня)

Вареники з солоним сиром - це страва, яку варто не лише приготувати, але й поцікавитися її історією та значенням в українській народній кухні.

Почнемо з начинки. Традиція готувати вареники саме з солоним сиром бере свій початок з того часу, коли свіжий домашній сир вкладали у дерев'яну діжку, просолювали, а потім закладали наступний шар сиру - і так, поки не заповнили усю діжку.

Так сир зберігався під час посту. Потім солений домашній сир використовували як начинку для вареників, пиріжків, додавали до домашньої локшини чи інших страв.

Недарма існує приказка: "Відкладений тільки сир добрий".

Сьогодні такий сир важко знайти, адже у крамницях його не продають. Але це не завадить приготувати смачні вареники з солоним сиром.

Ми також підкажемо, як найліпше засмачити такі вареники.

А як щодо самих вареників? Страва з вареного тіста і начинки поширена у багатьох народах під різними назвами. Що особливого в українських варениках? Мабуть, різноманіття їхніх начинок, запражок та самого тіста, яке буває тонким, як серпанок, чи пухким, як хмаринка.

Вареники з солоним сиром

Кількість порцій: 4-6

Час на підготовку: 30 хв.

Час на приготування: 35 хв.

Інгредієнти:

Тісто:

Яйце - 1 шт

Олія соняшникова - 30 г

Гаряча вода - 200 мл

Борошно - 200 мл

Солі - 3 г

Начинка:

Сиру домашній кисломолочний (бажано 9%) - 300 г

Яйця - 2 шт

Сіль - 5 г

Борошно - 30 г

Крок І

У великий полумисок вбийте яйце, додайте олію та сіль, добре розмішайте. Тоненькою цівкою влийте гарячу воду, розмішайте та поступово всипайте просіяне борошно.

Вимісіть тісто, воно має не липнути до рук чи стінок полумиска. Для легшого вимішування, змочіть руки олією. Лишіть тісто відпочивати на 20 хв.

Автор фото, Getty Images

Крок ІІ

Тим часом готуємо начинку. Сир перетираємо з яйцями та сіллю. Можна збити блендером, всипати борошно, аби начинка була щільною і добре трималась купи.

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Крок ІІІ

Повернімось до тіста, яке, відпочивши, стає більш еластичним та пружним. Розділіть його на дві чи три однакові частини. Кожну частину розкачайте прямокутником завтовшки 3-5 мм. Пропонуємо розкроїти тісто ножем на квадрати 6-8 см. Накладати начинку та заліплювати вареники.

Крок ІV

Варити у підсоленому окропі 3-5 хвилин. Зварені вареники викласти на рушник або кухонну дошку, присипану борошном.

До таких вареників можна вибрати засмачку, яка ідеально пасуватиме до солоних вареників.

Зі шкварками

Найголовніше у цій засмачці - це якісне хороше сало. Якщо вам вдасться таке знайти на ринку чи в крамниці, то покрайте його тонкими пластинками, підсмажте на сухій сковорідці, аби кожен шматок дійсно перетворився на хрумку шкварку. Викладайте поверх вареників.

Зі смаженою цибулькою

Візьміть цибулину, нашаткуйте тоненькими напівкружальцями та підсмажте на добре розжареній сковороді з соняшниковою олією. Цибулю смажити швидко, але на високій температурі, так ви отримаєте гарний смак і золотий колір. Додайте кілька розтертих у ступці зерен коріандру

З медом

Незвично, але варто спробувати. Контраст солодкого меду і солоних вареників буде незабутнім. І цілком можливо стане улюбленим.