Книдлі з карамелізованою цибулею. Які ще вони бувають і як готувати

27 хвилин(и) тому

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Книдлі, або кнедлики, — страва не лише української, але східноєвропейської кухні. Особливо популярні вони у польській та чеській кухні, а в Україні - на Закарпатті.

Книдлі готують з борошна, з додаванням сиру, картоплі та яєць, варять на парі, а подають з різними підливами. У галицькій кухні зустрічається назва "варяниці з булки". Ця страва схожа на розпарений білий хліб.

Кнедлики з кислою капустою були улюбленою стравою бравого вояка Швейка - літературного персонажа чеського письменника Ярослава Гашека, маршрут подорожі якого пролягав і територією нинішньої України.

Інший варіант приготування книдлів - з картоплі. Їх відварюють у воді і можуть додавати різні начинки: сливи, солений сир тощо.

Книдлі згадує у книзі "Матеріали до українсько-руської етнології" (1899) український етнограф та фольклорист Володимир Гнатюк:

Отож приготуймо картопляні книдлі з карамелізованою цибулею.

Інгредієнти:

Картопля варена - 0,5 кг

Картопля сира - 1 кг

Крохмаль картопляний - 3 ч. л

Сіль, перець - до смаку

Цибуля - 2 шт

Олія - 2 ст л

Масло - 20 г

Цукор - 1 ч. л

Варену картоплю розімнути товкачиком. Картоплю можна відварити як в мундирах, так і почищену.

До цієї маси додати потерту на терці і відтиснуту від зайвої рідини картоплю, крохмаль, ретельно перемішати.

З утвореної маси формувати кульки, завбільшки з м'ячик для настільного тенісу. Можна і більші - але тоді їх треба буде трішки довше варити.

Обкачувати у борошні - це полегшить формування книдлів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На Закарпатті популярні книдлі зі сливами

Якщо ви вирішите згодом зробити книдлі з начинкою, то набирайте трохи картопляної маси в столову ложку, розрівнюйте, а на середину викладайте начинку - солений сир чи сливи - і заліплюйте, формуючи кульку.

Варити книдлі, кидаючи в окріп. Вони готові, коли піднімуться на поверхню. Готовність можна перевірити - діставши і розрізавши один.

Засмачити карамелізованою цибулею. Для цього завчасно розігріти сковороду з олією та грудкою масла, висипати порізану грубо напівкільцями цибулю. І підсмажити, помішуючи, до зарум'янення. Зменшити вогонь і всипати цукор, помішуючи смажити до готовності.

Подавати книдлі з карамелізованою цибулею. Додатково можна додати сметану.