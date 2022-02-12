Крученики по-українськи. Як їх правильно приготувати

Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури,

засновниця їzhakultura

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Цю страву української кухні варто спробувати - хоча б за її розкішну назву.

На жаль, у більшості навіть україномовних кулінарних блогах ми швидше зустрінемо слово "рулетики". Але це не така вже й проблема.

Слово рулет запозичене з французької мови, як котлета чи суп, які з'явились у нашій мові через феноменальний успіх і моду на французьку кухню у позаминулому столітті.

У нашій кулінарній мові багато слів є запозиченнями саме з французької, ми часто ними послуговуємось у побуті і навіть не замислюємось про те, як і коли вони стали вже такими рідними.

Варіацій приготування кручеників у нашій кулінарній традиції багато, а у назві закладена інформація про конкретні дії, які вам доведеться зробити, аби цю страву приготувати.

Головна ідея - це начинка, закручена у шматок тонкого м'яса, риби чи листя. Найпоширенішими начинками для м'ясних кручеників є: гриби, квашена капуста, засмажка з цибулі та моркви, шматочки сала, посічена зелень, каші (гречана, ячна, пшоняна), печінка зі смаженою цибулею, варені яйця з сиром, сушені сливи чи абрикоси та родзинки.

М'ясо на крученики обирають зазвичай без жиру, але технологія приготування страви забезпечить вас ніжними, соковитими м'ясними кручениками.

Цю страву в Україні ще можна зустріти під назвою пальці або пальчики.

Аби крученик гарно тримався купи, іноді використовують нитку чи дерев'яні палички. Зручно і смачно огортати крученики сповиті "сіткою" - це свинячий нутряний жир у вигляді тонкої плівки. Досить поширений метод у народній кулінарії, але доступний не завжди.

Крученики з чорносливом та курагою

Кількість порцій: 4-6

Час на підготовку: 45 хв.

Час на приготування: 60 хв.

Кулінарна нитка

Інгредієнти:

Свинина - 500 г найліпше брати карбонат чи похребтину (чомбер), підійде й кострець.

Сіль - 5 г

Перець чорний - 3 г

Олія соняшникова - 30 г

Поливки:

Окріп - 100 мл

Сметана - 100 г

Гірчиця - 20 г

Лавровий листочок - 2 шт

Начинки:

Вуджений чорнослив - 100 г

Сушений абрикос (курага) - 100 г

Крок І

Покрайте м'ясо на однакові частини товщиною не більше 1 см. Кожний кусень відбийте, аби він був рівномірно тонкий, а його товщина була не більше 3-5 мм. Посоліть і поперчіть м'ясо.

Крок ІІ

Чорнослив та курагу промийте й залийте окропом на 1-2 хвилини. Тим часом можете підготувати кухарські нитки довжиною близько 20 см - відповідно до кількості шматочків м'яса.

Крок ІІІ

Злийте воду з сухофруктів, відтисніть їх від зайвої вологи та посічіть тонкими смужками. Викладіть чорнослив на шматок м'яса та закрутіть його, скріпивши ниткою, чергуйте з курагою. У результаті у вас мають виходити рулети товщиною близько 10 см.

Крок ІV

Вмикайте розігріватись духову шафу на 180 С. Обсмажте кожен крученик на добре розігрітій сковорідці з олією. Вам необхідно, аби кожен крученик лиш схопився рум'яною скоринкою, а не смажився.

Крок V

Насамкінець викладайте крученики у ємність для запікання. Змішайте сметану, окріп та гірчицю, розмішайте і залийте крученики. Закладіть лаврові листочки та тушкуйте близько 30 хв. Ви також можете закласти у каструлю з товстим дном чи гусятницю і протушкувати на вогні.

Сміливо експериментуйте і спробуйте з іншими начинками:

зі смаженою цибулею та морквою

з гречкою та печінкою

з кропом та вершковим маслом

з тушкованими грибами