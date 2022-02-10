Футболіст Курт Зума копнув кота, наче м'яч. Його оштрафували на £250 тисяч та влаштували бойкот

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Штраф за кота коштуватиме Курту Зумі двотижневого заробітку

Після того, як захисник англійського футбольного клубу West Ham United Курт Зума штурхнув свого кота, його не лише оштрафували на 250 тисяч фунтів, але й позбавили домашніх тварин.

Почалося все із домашнього відео, що з'явилося у соцмережах завдяки брату футболіста.

На ньому видно, як Зума копає свого бенгальського кота ногою так, що той відлетів на кілька метрів, а потім женеться за ним і б'є, поки тварину тримає дитина.

Судячи зі сміху за кадром, те, що відбувалося, здавалося присутнім смішним. За повідомленнями британських ЗМІ, "знущання" над котом було зумовлене тим, що він розбив вазу.

У Британії ці кадри викликали гнівну реакцію суспільства. Близько 200 тисяч підписали інтернет-петицію, у якій закликали правоохоронців притягти футболіста до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Британські закони передбачають за це досить суворе покарання - великі штрафи та ув'язнення до п'яти років.

За інцидент спочатку особисто і публічно вибачився сам футболіст, а потім і тренер футбольного клубу, що мав брати участь у грі Прем'єр-ліги цього вівторка.

Проте скандал не вщухав, і на захист котів встали спонсори клубу та знаменитості.

Під час матчу уболівальники обох команд освистали футболіста, а популярний телеведучий та колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер заявив, що взагалі шокований тим, що Зумі дозволили вийти на поле.

Компанія Vitality заявила, що відео з соцмереж її дуже засмутило, а дії керівництва клубу розчарували, тому вона негайно призупиняє спонсорство клубу і чекатиме на подальші кроки його керівництва.

Інший спонсор, компанія Experience Kissimmee, заявила, що по тому, як Зуму випустили на поле, вона також перегляне свої спонсорські відносини з клубом.

А Adidas повідомила, що розриває контракт із гравцем.

Поліція графства Ессекс повідомила, що розпочала розслідування інциденту, але, за даними газети Sun, відмовилася порушувати справу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ветеринари перевірили котів Курта Зуми - у котів все нормально

Тим часом Королівське товариство запобігання жорстокості щодо тварин, яке у Британії традиційно очолює монарх, заявило, що конфіскувало обох котів футболіста. Там твердять, що їх оглянули ветеринари і підтвердили: здоров'ю тварин нічого не загрожує.

Асоціація уболівальників West Ham United заявила, що засуджує дії Зуми і вважає, що футболіста варто було б відсторонити від матчів на весь час дисциплінарного розслідування.

"Гравець негайно погодився сплатити штраф, і ці кошти підуть у фонд благодійних організацій, які турбуються про тварин, - йдеться в заяві клубу. - West Ham United хотів би ще раз наголосили, що засуджує поведінку Курта і ставиться до цієї ситуації дуже серйозно".

За збігом обставин, Курт Зума є офіційним послом французької благодійної організації Seed, яка опікується захистом левів та інших великих тварин з родини котячих.