Рецепт пухких млинців на гречаному борошні

52 хвилин(и) тому

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Гречані млинці на кефірі мають повітряну структуру і багатший смак, аніж млинці на пшеничному борошні та молоці.

Ідеально пасують до сніданку. Але їх приготування потребує трохи часу.

Можна подавати змастивши маслом, або з різними начинками - солодкими і солоними.

Інгредієнти:

Кефір - 200 мл

Гречане борошно - 150 г

Пшеничне борошно - 50 г

Цукор - 2 ст. л

Яйце - 1 шт

Сіль - до смаку

Розпушувач - 1 ч. л

Олія - 1 ст. л

Масло вершкове

Олія для смаження

У глибокій посудині змішати усі сухі інгредієнти - два види борошна, сіль і цукор.

Кефір кімнатної температури змішати з олією та яйцем. Влити у суху суміш і змішати до однорідності. Це можна робити виделкою, вінчиком або використати міксер.

Залишити тісто на 20 хв відпочити.

Автор фото, Getty Images

Розігріти сковороду, змастити її тонким шаром олії.

Черпаком налити тісто на сковороду, нахиляючи її в різні боки, щоби тісто рівномірно розтеклося по ній. Млинці не мають бути надто товстими.

Обсмажувати з обох боків.

Кожен обсмажений налисник змащувати тонким шаром масла.

Подавати зі сметаною або начинками на вибір.