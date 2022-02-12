Євробачення 2022. Alina Pash виграла відбір і представить Україну в Турині

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Євробачення

Alina Pash представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться у травні в італійському Турині. Вона заспіває пісню "Тіні забутих предків".

Alina Pash набрала 15 балів - вісім від журі та сім від глядачів.

Друге місце у відборі посіли Kalush Orchestra - 14 балів (6 від журі і 8 від глядачів), а третє - Wellboy - 13 балів (7 від журі і 6 від глядачів).

Такими були результати голосування за участі суддів та глядачів. Журі були більше прихильні до Alina Pash, а глядачі до Kalush Orchestra.

Підрахунок голосів відбувся зі скандалом. Ведучий кілька разів помилявся в оголошенні балів, три чи сотири рази змінював гурти, які отримали найменшу кількість.

Врешті табло підрахунку поламалось і журі підраховувало їх на папірці після оголошення ведчих цифр.

Усього у фіналі українського відбору Євробачення змагались 8 виконавців. Це Barleben, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy.

Alina Pash

Закарпатська співачка, що поєднує хіп-хоп, аренбі та етномотиви.

До Євробачення вона записала відмінний від своєї попередньої творчості трек "Тіні забутих предків".

Це лірична композиція з фольклорними мотивами, у якій поєдналися українська та англійська мови. Назва пісні дублює назву однойменної повісті класика української літератури Михайла Коцюбинського.

За словами виконавиці, у цій пісні немає її особистої історії, у ній - історія українського народу.

Автор фото, suspilne.eurovision

Ще до нацвідбору Аліна Паш потрапила в скандал. Виявилося, що після 2014 року вона одного разу виступала в Криму, а також їздила в Москву.

Виконавиця пояснює, що нічого не порушувала і керувалася виключно патріотичними мотивами.

"Моя позиція чітка - у нас 8 років йде війна, Росія - агресор. Крим - це Україна. Незмінно. І я їздила в Україну", - сказала Аліна Паш про поїздку в Крим в коментарі "Суспільному".

Водночас організатори національного відбору не знайшли підстав дискваліфікувати фіналістку.

Нещодавно співачка виграла премію Європейського союзу для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2022.

Що відомо про фінал Євробачення

Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є італійське місто Турин. Це забезпечила перемога на Євробаченні-2021 італійського музичного гурту Maneskin.

На арені PalaOlimpico виступатимуть учасники 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 і 12 травня - Україна виступить у першому, а фінал - 14 травня.

Італія приймає Євробачення втретє за його історію - раніше це було у Неаполі (1965 рік) і в Римі (1991 рік).

Україна на Євробаченні

Автор фото, suspilne.eurovision Підпис до фото, Kalush Orchestra фінішували другими

Минулого року на Євробаченні Україну представляв гурт "Go_A", що переміг у Національному відборі 2020 року.

Go_A з піснею Shum тоді посів п'яте місце у європейському пісенному конкурсі. У 2021 році через пандемію коронавірусу Україна не проводила нацвідбір.

Раніше Україна вже двічі перемагала Євробачення. У 2004-му це зробила Руслана із піснею "Дикі танці", а у 2016 - Джамала із піснею "1944".

Також учасники від України двічі посідали друге місце і кілька разів входили до п'ятірки лідерів.