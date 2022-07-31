Бодіпозитив та фотошоп. В Іспанії спалахнув скандал через соціальну рекламу, що закликає всіх на пляж

1 година тому

Автор фото, Spanish Government Підпис до фото, "Літо і наше також" - таким є гасло урядової кампанії

Рекламна кампанія, розпочата урядом Іспанії, викликала скандал через скарги моделей на те, що їхні фото були використані без дозволу. А зображення однієї з моделей було відредаговано - замість протеза їй домалювали ногу.

Іспанське міністерство з питань рівних прав та Жіночий інститут цього тижня запустили літню кампанію, щоб переконати жінок, стурбованих своєю зовнішністю, піти на пляж.

"Літо і наше також" - таким є гасло урядової кампанії над фото п'яти жінок різного віку та статури.

Про цю кампанія написали провідні світові ЗМІ, а міністр соціальної політики Іспанії Іоне Беллара написала у Твіттер: "Усі тіла - пляжні".

Проте схвальні відгуки про соціальну рекламу швидко перетворилися на критику.

Модель плюс-сайз із Лондона Найомі Ніколас-Вільямс розповіла, що для постера використали її фото із Інстаграм, а дозволу ніхто не питав.

На постері Найомі сидить у золотому бікіні, повернувши обличчя до глядача.

Модель розповіла, що про постер їй повідомив один із підписників, після того, як рекламна кампанія стала широко відомою.

"Я була приголомшена, тому що такого раніше я не бачила, - розповіла жінка. - Це не стокове фото, це зображення, яке я публікувала у своєму Інстаграмі. Це грубо і нечемно".

Після того, як Найомі поскаржилася у соцмережах, із нею зв'язалися представники ілюстратора, який створив фінальну версію рекламного плаката.

Вони сказали, що використали моє зображення, тому що в них не вистачило часу", - розповіла модель, додавши, що перед нею вибачилися і запропонували компенсацію.

"Я розлючена, бо якби мене запитали від самого початку і я сама ухвалювала б рішення, то, ймовірно, погодилася б", - пояснила вона.

Відредаговане тіло

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Але на цьому скандали не завершилися. Вже наступного дня ще одна британська модель поскаржилася, що її зображення було використано іспанським урядом без дозволу.

Більше того, дизайнери відредагували її фото, "домалювавши" їй ногу замість протеза.

32-річна Сіан Грін-Лорд розповіла, що дізналася про постер від друзів. Зображення моделі є у лівому нижньому кутку плаката.

Вона написала в Інстаграм, що її "трясло від люті", коли вона побачила, що фото змінено. Як з'ясувалося, їй не лише "повернули" ампутовану ногу, але й додали неголені пахви та змінили купальник.

"Я навіть не знаю, як пояснити той масштаб гніву, який я зараз відчуваю, - розповіла вона. - ОДна справа - використовувати моє зображення без дозволу. Але є й інше - вони відредагували моє тіло".

"Я не знаю, що сказати, крім того, що це безмежно неправильно", - додала модель.

Жінка втратила ногу після того, як у 2013 році під час відпустки її збило таксі у Нью-Йорку, - вона гуляла з подругою, коли машина виїхала на тротуар.

На сторінці проєкту Arte Mapache, що відповідав за створення постера, вже оприлюднені вибачення через використання фото без дозволу.

"Враховуючи виправдані суперечки щодо прав на зображення на плакаті, я вирішила, що найкращий спосіб відшкодувати шкоду, яка може виникнути через мої дії, це розділити отримані мною кошти та віддати рівні частини зображеним на плакаті жінкам", - заявила автор плаката.

"Я сподіваюся, що зможу вирішити все це якомога швидше, я визнаю свої помилки, і тому намагаюся відшкодувати шкоду", - додала вона.

Нині сайт Arte Mapache видалений, а доступ на сторінки проєкту у Фейсбук та Інстаграм є обмеженим.

В іспанському уряді поки що не коментували скандал.

Проте у заяві, яку раніше цього тижня зробили в Іспанському жіночому інституті, йдеться про те, що кампанія стала відповіддю на "фетфобію, ненависть та критику ненормативних тіл (особливо жіночих), які є найбільш розповсюдженими у літній час".