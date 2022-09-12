Онука мільярдера в США працювала вчителькою у школі. Як її вбивство сколихнуло всю країну

1 година тому

Автор фото, Memphis Police Department

У США спалахнули суперечки щодо методів боротьби зі злочинністю та захисту прав жінок після того, як поліція знайшла тіло жінки, яка виявилась спадкоємицею мільярдера з Мемфіса, що працювала вчителькою молодших класів.

34-річна Елайза Флетчер зникла у п'ятницю минулого тижня, коли вийшла на пробіжку о 4:00 ранку неподалік від Університету Мемфіса у штаті Теннессі. Вуличні камери спостереження зняли, як до неї підходить чоловік і, скрутивши жінку, силою заштовхує її у чорний позашляховик, повідомила поліція.

Тіло Флетчер знайшли у понеділок позаду порожнього двоквартирного будинку.

У Флетчер залишилося двох маленьких дітей. Вона працювала у школі, попри те, що була онукою місцевого підприємця-мільярдера.

Коли вона зникла у п'ятницю вранці, її сім'я запропонувала винагороду 50 тис. доларів за інформацію про неї.

У суботу поліція заарештувала 38-річного Клеоту Абстона, його ДНК виявили на взутті, що знайшли поряд із місцем, де Флетчер бачили востаннє.

Автор фото, Memphis Police Department Підпис до фото, На відео з камер відеоспостереження видно, як Флетчер біжить біля кампусу Мемфіського університету

Абстону висунули обвинувачення у викраденні та вбивстві. Він був відомий поліції, оскільки нещодавно відсидів у в'язниці 20 років за викрадення адвоката з Мемфіса Кемпера Дуранда.

За цей злочин Абстон мав провести у в'язниці 24 роки, але його випустили достроково.

Автор фото, Tennessee Department of Correction Підпис до фото, Фото Абстона 2017 року

Елайза Флетчер була певною мірою знаменитістю свого району, і працівники школи, де вона працювала, у фейсбук-повідомлені назвали її "яскравим світлом нашої спільноти".

Елайза вела скромний спосіб життя і працювала вчителькою, хоча її родина володіє компанією Orgill - це великий дистриб'ютор господарських товарів, що забезпечує роботою понад 5000 людей. Вартість компанії, заснованої дідусем Елайзи Флетчер Джо Оргіллом, оцінюють у 3 млрд доларів.

Вбивство Елайзи Флетчер викликало шквал коментарів у твіттері. Зокрема, прихильники консервативних поглядів пишуть, що таким злочинцям, як Абстон, не можна давати другий шанс, і методи боротьби зі злочинністю необхідно посилити.

Інші постять слова телевізійного оглядача Fox News Такера Карлсона про те, що Мемфіс - небезпечне місто, і Елайза не повинна була виходити на пробіжку о 4-й ранку.

У відповідь на це багато жінок висловили обурення й опублікували селфі в одязі для бігу на знак солідарності із загиблою.

"Неважливо, яка це була година, чи була вона одна і в чому була одягнена. Ми повинні мати можливість бігати де і як ми хочемо", - написала, зокрема, посадовиця з Мічигану Бард Байрум.