Туристів, які застрягли на Мач-Пікчу, довелося рятувати гелікоптером
- Ванесса Бухшюлер
- BBC News
Перуанській владі довелося рятувати сотні туристів, які застрягли у старовинній фортеці інків Мачу-Пікчу. Найслабкіших доправили гелікоптерами до Куско. Іншим довелося пішки повертатися з історичної місцини, що розташована на висоті 2400 м в Андах.
Загалом тисячі людей - як туристів, так і перуанців - застрягли у різних місцях через заблоковані дороги та закриті аеропорти.
До цього призвели масові протести після імпічменту президента Педро Кастільйо.
Конгрес країни ще має проголосувати за наступні вибори.
Впродовж останнього місяця в країні триває надзвичайний стан, але перуанська влада намагається відновити певні транспортні шляхи.
Після того, як через протести припинила працювати залізниця, головний шлях, яким туристи зазвичай дістаються до Мачу-Пікчу, сотні туристів опинилися в пастці цієї високогірної цитаделі 15 сторіччя.
Учасники протестів завалили залізничні рейки камінням, і поки його не розчистили, декому з туристів довелося повертатися з історичного місця до цивілізації пішки.
У п'ятницю перуанській владі також вдалося розблокувати роботу аеропорту в Куско, до якого зазвичай долітають туристи, аби відвідати Мачу-Пікчу. Інші перуанські аеропорти починають працювати лише цього тижня.
Більшість аеропортів в країні не працювали відтоді, як прихильники президента Кастілло, якому оголосили імпічмент, захопили їх.
Вони вимагають, аби Педро Кастільо, який нині перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою в організації заколоту, звільнили.
Учасники протестів також вимагають дочасних виборів.
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Кінець подкаст
Приводом для цієї політичної кризи стала спроба президента Кастільо розпустити законодавчий орган країни, Конгрес, і запровадити надзвичайний стан 7 грудня, - до того, як Конгрес мав голосувати з питання імпічменту.
Цей крок конституційний суд країни розцінив як "спробу заколоту", і президента Кастільо затримали в той момент, як він намагався потрапити до посольства Мексики в Лімі, аби попросити політичного притулку.
Під час протестів, що спалахнули після цих подій, вже загинули 20 людей і понад 600 були поранені, повідомив уповноважений з прав людини.
Крім внутрішніх авто та залізничних шляхів заблокованим був і кордон із Болівією.
Діна Болуарте, яка була віцепрезидентом при Кастільо, вже склала присягу як президент, і хоче, аби загальні вибори пройшли через рік - у грудні 2023 року.
Конгрес вже ухвалив рішення про те, що вибори не можуть бути дочасними. Але 20 грудня має проголосувати з цього питання ще раз.