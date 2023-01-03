Меладзе хочуть позбавити громадянства РФ за слова "Героям слава!"

1 година тому

Автор фото, instagram.com/meladzevalerian

Сенаторка Федеральних зборів РФ Олена Афанасьєва закликала позбавити співака Валерія Меладзе російського громадянства після того, як у соцмережах з'явилося відео, на якому він, ймовірно, вимовляє "Героям слава".

"Свинство! Потворність! Зрада! За таке Меладзе не звань треба позбавляти, а громадянства Російської Федерації", - так сенаторка від Оренбурзької області прокоментувала у себе в телеграм-каналі відео за участю Меладзе.

Раніше телеграм-канал Mash повідомляв, що російська організація "Армія захисників Вітчизни" нібито звернулась до Слідчого комітету й генпрокуратури Росії з вимогою не пускати Валерія Меладзе до Росії. Також організація, за словами Mash, попросила відомство перевірити, на яких підставах Валерій Меладзе свого часу отримав російське громадянство. На момент розпаду СРСР співак мешкав в Україні.

У святкові дні в соцмережах з'явилося відео з концерту в Дубаї, яке зняв один з глядачів. Автор відео, звертаючись до Валерія Меладзе, вимовляє: "Слава Україні!"

Відповіді російського співака, який у цей момент прибрав мікрофон від рота, практично не чути і розібрати слова досить складно. Далі йдуть гучні крики автора відео, які свідчать про схвалення відповіді: "О, красень! Люблю тебе!"

У соцмережах це відео супроводжують пояснення, що, ймовірно, Валерій Меладзе відповів автору відео: "Героям слава!"

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що брат співака - Костянтин Меладзе - залишив Росію після 24 лютого.

Сам Валерій Меладзе після вторгнення російських військ на територію України виступив із критикою російської влади й закликав їх зупинити військові дії.

Незабаром після цього концерти Валерія Меладзе, заплановані на березень 2022 року, скасували. Меладзе потрапив до списку небажаних музикантів, які 4 березня оприлюднила "Російська медіагрупа".

Як пояснили тоді в медіахолдингу, через різкі висловлювання на адресу Росії "на тлі загострення відносин між Росією й Україною" "Російська медіагрупа" вирішила призупинити співпрацю із низкою музикантів, зокрема, з Валерієм Меладзе, Вірою Брежнєвою, групою "Акваріум", Іваном Дорном та іншими.

У грудні 2022 стало відомо про скасування концертів Валерія Меладзе, які були заплановані в російських містах на 2023 рік.