Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю

43 хвилин(и) тому

Висновки щодо дослідження, проведеного Canadian Centre on Substance Use and Addiction (CCSA), викладені майже на 90 сторінках. Дослідники особливо зосередилися на ризиках для здоров'я, пов'язаних із тим, що раніше вважали низькими дозами алкоголю.