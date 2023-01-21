Дані Алвеса арештували у Барселоні за звинуваченнями у сексуальному насильстві

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Катарі Алвес став найстаршим футболістом в історії чемпіонатів світу. Захисник збірної Бразилії вийшов на поле у ​​віці 39 років

У Барселоні за звинуваченням у сексуальному насильстві заарештували бразильського футболіста Дані Алвеса. Ексзахисник "Барселони" та найтитулованіший футболіст світу відкидає звинувачення.

У п'ятницю суд Барселони санкціонував утримання Алвеса під вартою до кінця слідства без можливості внести заставу. Суддя вважав, що бразилець може втекти.

Мексиканський клуб, у якому зараз грає колишній гравець "Ювентуса" та "ПСЖ", уже оголосив про розірвання контракту.

Що сталося

39-річного футболіста затримали у п'ятницю. У поліцію ще 2 січня звернулася жінка та звинуватила Алвеса у сексуальному насильстві. Звинувачення у сексуальному насильстві в Іспанії досить широко трактується - від небажаних докучань до зґвалтування.

У поліції не надали подробиці, але джерело, близьке до розслідування, повідомило агентству Frznce Press, що Алвеса звинувачують саме в зґвалтуванні.

Як додає джерело, жінка, ім'я якої ЗМІ не називають, повторила своє звинувачення перед судом у п'ятницю.

За інформацією іспанських ЗМІ, інцидент стався в одному з барселонських нічних клубів у ніч проти 31 грудня. Газета ABC пише, що Алвес нібито під час танцю засунув руку під спідню білизну жінки без її згоди, а потім пішов за нею до туалету.

Алвес підтверджує, що був у клубі, але звинувачення у непристойній поведінці заперечує.

"Я танцював і просто добре проводив час, нікому не заважав. Я не знаю, хто ця жінка. Як я міг таке зробити жінці? Ні".

В оточенні футболіста звинуваченням також не вірять. Його дружина, іспанська модель Жоана Санз сказала, що того вечора Алвес пішов на вечірку з друзями, щоб розвіятися.

"Він пішов потанцювати, послухати музику. Він це любить. Ось і все. Нічого не було. Я знаю, що він дуже ввічливий та шанобливий".

Мексиканський клуб, з яким Алвес мав контракт до 30 червня 2023 року, негайно розірвав стосунки з футболістом.

"Клуб підтверджує свою нетерпимість до дій, які суперечать духу та цінностям клубу. Ми не можемо допустити, щоб поведінка однієї людини завдала шкоди нашим принципам", - сказав директор футбольного клубу Леопольдо Сілва.

У Барселоні Алвес проводив відпустку після чемпіонату світу з футболу у Катарі.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Із суду Алвеса відправили прямо до в'язниці Brians-1 у 40 км від Барселони

Успішна кар'єра

Алвес завоював за кар'єру 46 титулів і вважається найтитулованішим футболістом світу.

З іспанським клубом "Барселона" бразильський захисник провів вісім сезонів, вигравши з 2008 по 2016 роки шість разів Ла Лігу, тричі Лігу чемпіонів та чотири рази здобувши Кубок Іспанії.

Пішовши з "Барси", Алвес виграв із туринським "Ювентусом" чемпіонство Італії та Кубок країни, після чого у складі "Парі Сен-Жермен" за три роки в клубі став чемпіоном Франції, а також виграв Кубок ліги та Суперкубок.

У 2019 році Алвес був визнаний найкращим гравцем Кубка Америки у складі бразильського "Сан-Паулу", а у 2020 році зі збірною Бразилії став переможцем Олімпійських ігор 2020 року у Токіо.

У січні 2022 року Алвес ненадовго повернувся до "Барселони" як вільний агент.

У 2022 році в Катарі Алвес став найстарішим футболістом в історії чемпіонатів світу. Захисник збірної Бразилії вийшов на поле у ​​віці 39 років, 6 місяців та 27 днів.

У складі збірної Бразилії Алвес із 2006 року зіграв 126 матчів та забив 8 голів.