Ведмідь, який не може жити без селфі. Як дикий звір став зіркою соцмереж
- Брендон Денон
- BBC News, Вашингтон
Із 580 знімків, зроблених камерою спостереження у природному парку в Колорадо, понад чотири сотні закарбували одного й того самого чорного ведмедя.
Більшість тварин, які проходили повз одну із камер, встановлених у природному парку в Болдері, просто шукали їжу чи тихе місце для відпочинку.
Але цей ведмідь з'являвся перед камерою знову і знову, - очевидно, як заявив речник парку Філіп Єйтс, ведмідь мав "особливий інтерес" до камери і користувався можливістю зробити ще одне "селфі".
"Ми завжди сміялися з тих знімків, та й ніхто б не встояв", - каже він.
Адміністрація заповідника розмістила кілька фото ведмедя у твіттері, і "зірка селфі" скоро стала дуже популярною у соцмережах.
"Гадаю, що спереду я виглядаю дуже так ок, а от щодо профілю - не певен. Чи не задовгий ніс?" - жартує про "зірку селфі" один з дописувачів.
Загалом у природному парку на 186 кв. км є дев'ять камер спостереження за рухом. Вони активуються, коли тварина проходить повз них. Коли це трапляється, камера або записує коротке відео, або робить знімок.
Зазвичай такі камери, що допомагають вивчати тварин з мінімальною присутністю людини, фіксують птахів, лисиць та ведмедів.
Їх встановлюють у місцях із активним рухом тварин, які визначають за відбитками лап.
"Камери допомагають нам дізнатися, які тварини насправді живуть у лісі, і що вони роблять впродовж днів, тижнів чи навіть років", - розповідає еколог заповідника Крістіан Нунс.