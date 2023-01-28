Ведмідь, який не може жити без селфі. Як дикий звір став зіркою соцмереж

  • Брендон Денон
  • BBC News, Вашингтон
Photo of a bear.

Автор фото, Open Space and Mountain Parks

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Цей ведмідь "засвітився" на камері понад 400 разів

Із 580 знімків, зроблених камерою спостереження у природному парку в Колорадо, понад чотири сотні закарбували одного й того самого чорного ведмедя.

Більшість тварин, які проходили повз одну із камер, встановлених у природному парку в Болдері, просто шукали їжу чи тихе місце для відпочинку.

Але цей ведмідь з'являвся перед камерою знову і знову, - очевидно, як заявив речник парку Філіп Єйтс, ведмідь мав "особливий інтерес" до камери і користувався можливістю зробити ще одне "селфі".

Автор фото, Getty Images

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А так американський чорний ведмідь виглядяє не на "селфі"

"Ми завжди сміялися з тих знімків, та й ніхто б не встояв", - каже він.

Адміністрація заповідника розмістила кілька фото ведмедя у твіттері, і "зірка селфі" скоро стала дуже популярною у соцмережах.

"Гадаю, що спереду я виглядаю дуже так ок, а от щодо профілю - не певен. Чи не задовгий ніс?" - жартує про "зірку селфі" один з дописувачів.

Автор фото, Open Space and Mountain Parks

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"Чи не задовгий ніс, якщо в профіль?"

Загалом у природному парку на 186 кв. км є дев'ять камер спостереження за рухом. Вони активуються, коли тварина проходить повз них. Коли це трапляється, камера або записує коротке відео, або робить знімок.

Зазвичай такі камери, що допомагають вивчати тварин з мінімальною присутністю людини, фіксують птахів, лисиць та ведмедів.

Їх встановлюють у місцях із активним рухом тварин, які визначають за відбитками лап.

"Камери допомагають нам дізнатися, які тварини насправді живуть у лісі, і що вони роблять впродовж днів, тижнів чи навіть років", - розповідає еколог заповідника Крістіан Нунс.

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