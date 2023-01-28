Ведмідь, який не може жити без селфі. Як дикий звір став зіркою соцмереж

Брендон Денон

BBC News, Вашингтон

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Open Space and Mountain Parks Підпис до фото, Цей ведмідь "засвітився" на камері понад 400 разів

Із 580 знімків, зроблених камерою спостереження у природному парку в Колорадо, понад чотири сотні закарбували одного й того самого чорного ведмедя.

Більшість тварин, які проходили повз одну із камер, встановлених у природному парку в Болдері, просто шукали їжу чи тихе місце для відпочинку.

Але цей ведмідь з'являвся перед камерою знову і знову, - очевидно, як заявив речник парку Філіп Єйтс, ведмідь мав "особливий інтерес" до камери і користувався можливістю зробити ще одне "селфі".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А так американський чорний ведмідь виглядяє не на "селфі"

"Ми завжди сміялися з тих знімків, та й ніхто б не встояв", - каже він.

Адміністрація заповідника розмістила кілька фото ведмедя у твіттері, і "зірка селфі" скоро стала дуже популярною у соцмережах.

"Гадаю, що спереду я виглядаю дуже так ок, а от щодо профілю - не певен. Чи не задовгий ніс?" - жартує про "зірку селфі" один з дописувачів.

Автор фото, Open Space and Mountain Parks Підпис до фото, "Чи не задовгий ніс, якщо в профіль?"

Загалом у природному парку на 186 кв. км є дев'ять камер спостереження за рухом. Вони активуються, коли тварина проходить повз них. Коли це трапляється, камера або записує коротке відео, або робить знімок.

Зазвичай такі камери, що допомагають вивчати тварин з мінімальною присутністю людини, фіксують птахів, лисиць та ведмедів.

Їх встановлюють у місцях із активним рухом тварин, які визначають за відбитками лап.

"Камери допомагають нам дізнатися, які тварини насправді живуть у лісі, і що вони роблять впродовж днів, тижнів чи навіть років", - розповідає еколог заповідника Крістіан Нунс.