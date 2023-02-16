Лист з британського курорту доставили через 100 років. Що в ньому
Лист, який відправили у лютому 1916 року, через понад 100 років прибув за адресою на півдні Лондона.
Конверт із поштовим штемпелем міста Бат (графство Сомерсет, південна Англія) та маркою в 1 пенс із зображенням короля Георга V прибув до квартири 27-річного Фінлея Глена у лондонському районі Кристал-Палас у 2021 році, проте відомо про це стало лише зараз.
"Ми неабияк здивувалися - як воно могло пролежати десь сто років!" - каже Глен.
Королівська пошта Великобританії повідомила, що губиться у здогадах щодо того, як таке могло статися.
Відповідно до британського закону про поштові послуги 2000 року розкриття адресованої іншій людині кореспонденції є злочином. Проте Глен, за фахом театральний режисер, враховуючи, що листа відправили понад сто років тому, вирішив, що цей конверт можна розкрити.
"Якщо я вчинив злочин, можу лише вибачитись", - каже він.
За словами Стівена Оксфорда, редактора щоквартального краєзнавчого журналу Norwood Review, "моя дорога Кеті", якій написали листа, - це дружина місцевого магната Освальда Марша.
Освальд Марш був великим торговцем марками, а написала листа під час відпустки в Баті подруга родини Маршів Крістабель Меннелл, донька багатого торговця чаєм Генрі Тука Меннелла.
У своєму листі Меннелл зізнається, що їй дуже соромно за свої слова (що мається на увазі, очевидно, ми вже ніколи не дізнаємося) і пише, що огидно почувалася через сильну застуду.
"Це дуже незвичайно і цікаво - лист дає нам можливість дізнатися історію цього місця та людей, які жили в Норвуді, який був дуже популярним місцем для представників заможної частини середнього класу наприкінці ХІХ століття, - вважає Стівен Оксфорд. - У Крістал-Палас стікалися багатії, і дізнатися подробиці про тих, хто переїхав у цей район, вкрай цікаво".
На питання, як би він вчинив, якби родичі відправника чи одержувача вийшли на зв'язок, Глен відповів: "Це дивовижний шматочок історії їхньої сім'ї, який опинився тут - якщо хочуть, хай забирають".
"Подібні інциденти трапляються дуже рідко, і ми не знаємо, що сталося в даному випадку, - сказав з приводу знахідки представник Королівської поштової служби Великої Британії. - Ми розуміємо, що історія листа від 1916 року викличе у людей інтерес, але ми не маємо жодної додаткової інформації про те, що сталося".