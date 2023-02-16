Лист з британського курорту доставили через 100 років. Що в ньому

1 година тому

Автор фото, Finlay Glen Підпис до фото, Лист адресований Кеті Марш, дружині власника великої компанії з виробництва марок

Лист, який відправили у лютому 1916 року, через понад 100 років прибув за адресою на півдні Лондона.

Конверт із поштовим штемпелем міста Бат (графство Сомерсет, південна Англія) та маркою в 1 пенс із зображенням короля Георга V прибув до квартири 27-річного Фінлея Глена у лондонському районі Кристал-Палас у 2021 році, проте відомо про це стало лише зараз.

"Ми неабияк здивувалися - як воно могло пролежати десь сто років!" - каже Глен.

Королівська пошта Великобританії повідомила, що губиться у здогадах щодо того, як таке могло статися.

Відповідно до британського закону про поштові послуги 2000 року розкриття адресованої іншій людині кореспонденції є злочином. Проте Глен, за фахом театральний режисер, враховуючи, що листа відправили понад сто років тому, вирішив, що цей конверт можна розкрити.

"Якщо я вчинив злочин, можу лише вибачитись", - каже він.

Автор фото, Finlay Glen Підпис до фото, Крістабель Меннелл написала листа своїй подрузі Кеті Марш

За словами Стівена Оксфорда, редактора щоквартального краєзнавчого журналу Norwood Review, "моя дорога Кеті", якій написали листа, - це дружина місцевого магната Освальда Марша.

Освальд Марш був великим торговцем марками, а написала листа під час відпустки в Баті подруга родини Маршів Крістабель Меннелл, донька багатого торговця чаєм Генрі Тука Меннелла.

У своєму листі Меннелл зізнається, що їй дуже соромно за свої слова (що мається на увазі, очевидно, ми вже ніколи не дізнаємося) і пише, що огидно почувалася через сильну застуду.

"Це дуже незвичайно і цікаво - лист дає нам можливість дізнатися історію цього місця та людей, які жили в Норвуді, який був дуже популярним місцем для представників заможної частини середнього класу наприкінці ХІХ століття, - вважає Стівен Оксфорд. - У Крістал-Палас стікалися багатії, і дізнатися подробиці про тих, хто переїхав у цей район, вкрай цікаво".

Автор фото, Finlay Glen Підпис до фото, Фінлей Глен два роки зберігав листа, перш ніж оприлюднити інформацію

На питання, як би він вчинив, якби родичі відправника чи одержувача вийшли на зв'язок, Глен відповів: "Це дивовижний шматочок історії їхньої сім'ї, який опинився тут - якщо хочуть, хай забирають".