Хореограф вимазав критикиню фекаліями своєї такси. Його звільнили з театру

Марко Геке

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Німецького балетмейстера Марко Геке, який вимазав обличчя 57-річної критикині Вібке Гюстер собачими фекаліями в антракті вистави, звільнили з Державного оперного театру Ганновера.

Геке напав на Гюстер на початку цього тижня під час антракту іншої постановки. Він підійшов до критикині, яка до цього надрукувала в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung розгромну рецензію на його балет "У горах Голландії", і вимазав її обличчя фекаліями своєї такси на ім'я Густав.

Згодом Геке заявив, що не планував свої дії заздалегідь. Він начебто хотів поговорити з Гюстер, але її реакція на його запитання видалася йому, "агресивною та зверхньою". Балетмейстер підкреслював, що не планував напад, а фекалії виявилися у нього при собі тому, що він часто бере з собою свою таксу, і того вечора вона була з ним у театрі.

Пізніше, в інтерв'ю New York Times, хореограф перепросив, але сказав, що, на його думку, критики не повинні писати рецензій з особистими випадами.

Гюстер у розмові з ВВС заявила, що була шокована атакою і впевнена, що Геке все спланував заздалегідь. "Коли я зрозуміла, що сталося, то закричала, запанікувала. Запевняю вас, це не імпульсивні дії. Я вважаю це нападом на свободу преси", - сказала вона.

Відразу після інциденту Геке відсторонили від роботи, а поліція розпочала розслідування.

У четвер у Ганноверському оперному театрі оголосили, що Геке звільнили, а його дії "глибоко стурбували глядачів" та "розлютили публіку".

Репутація театру від дій Геке "постраждала дуже серйозно", додали в держустанові.

"Я не можу уявити, як це, бути так сильно приниженою на людях", - наводять у заяві театру слова його директорки Лаури Берман.

Вона уточнила, що перепросила у критикині. "Критика важлива для створення та розвитку мистецтва", - додала Берман.

Попередні постановки Геке продовжать показувати на сцені ганноверського театру, зазначили там, оскільки театр відокремлює особу хореографа від його роботи.

Поліція продовжує розслідування, звинувачення Геке наразі не висунули.

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