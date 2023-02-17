Хореограф вимазав критикиню фекаліями своєї такси. Його звільнили з театру
Німецького балетмейстера Марко Геке, який вимазав обличчя 57-річної критикині Вібке Гюстер собачими фекаліями в антракті вистави, звільнили з Державного оперного театру Ганновера.
Геке напав на Гюстер на початку цього тижня під час антракту іншої постановки. Він підійшов до критикині, яка до цього надрукувала в газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung розгромну рецензію на його балет "У горах Голландії", і вимазав її обличчя фекаліями своєї такси на ім'я Густав.
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Згодом Геке заявив, що не планував свої дії заздалегідь. Він начебто хотів поговорити з Гюстер, але її реакція на його запитання видалася йому, "агресивною та зверхньою". Балетмейстер підкреслював, що не планував напад, а фекалії виявилися у нього при собі тому, що він часто бере з собою свою таксу, і того вечора вона була з ним у театрі.
Пізніше, в інтерв'ю New York Times, хореограф перепросив, але сказав, що, на його думку, критики не повинні писати рецензій з особистими випадами.
Гюстер у розмові з ВВС заявила, що була шокована атакою і впевнена, що Геке все спланував заздалегідь. "Коли я зрозуміла, що сталося, то закричала, запанікувала. Запевняю вас, це не імпульсивні дії. Я вважаю це нападом на свободу преси", - сказала вона.
Відразу після інциденту Геке відсторонили від роботи, а поліція розпочала розслідування.
У четвер у Ганноверському оперному театрі оголосили, що Геке звільнили, а його дії "глибоко стурбували глядачів" та "розлютили публіку".
Репутація театру від дій Геке "постраждала дуже серйозно", додали в держустанові.
"Я не можу уявити, як це, бути так сильно приниженою на людях", - наводять у заяві театру слова його директорки Лаури Берман.
Вона уточнила, що перепросила у критикині. "Критика важлива для створення та розвитку мистецтва", - додала Берман.
Попередні постановки Геке продовжать показувати на сцені ганноверського театру, зазначили там, оскільки театр відокремлює особу хореографа від його роботи.
Поліція продовжує розслідування, звинувачення Геке наразі не висунули.