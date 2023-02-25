Під кінець зими сонячну Каліфорнію притрусило снігом

1 година тому

Автор фото, Reuters

На всесвітньо відомий напис "Голлівуд" у Лос-Анджелесі падають сніжинки. А у Сан-Франциско фіксують найнижчу за понад 130 років температуру повітря - там зараз лише +4 за Цельсієм.

Цього року під кінець зими Каліфорнію притрусило снігом.

Десятки мільйонів жителів "золотого" штату опинилися посеред снігопадів, сильного вітру та попереджень про повінь.

Без електрики залишилося близько мільйона будинків.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В одному з національних парків Каліфорнії

Головний шлях, що проходить вздовж західного узбережжя США, - Interstate 5 - частково закрили на південь від кордону з Орегоном.

А Лос-Анджелес, місто, відоме своїми пальмовими деревами та сонячними бульварами, замела хуртовина.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Сан-Франциско дітям не часто випадає нагода пожбурляти сніжки

У п'ятницю жителі Лос-Анджелеса могли спостерігати за дивовижним явищем - напис "Голлівуд" почало замітати снігом.

А от у Північному Голлівуді автівки виявилися заблоковані повінню, яка, як попереджає місцева влада, буде лише поширюватися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Машини "попливли" у "сонячній" Каліфорнії

Як попередили у Національній метеорологічний службі, "у горах очікується сильний сніг", що може призвести до проблем із пересуванням та енергопостачанням.

"Можливо повалення дерев та опор електропостачання", - попередили метеорологи.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Каліфорнійські виноградники вкрив сніг

Є також і попередження для тих, хто у таку погоду вирішив поплавати в океані - їх застерігають від сильних поривів вітру та високих хвиль.

Тоді як на каліфорнійському узбережжі важко купатися, в горах обіцяють від 0,6 до 2 метрів снігу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дівчата з Берклі намагаються зловити язиком сніжинку

На додачу до всього сніг у Каліфорнії супроводжується громом та блискавками.