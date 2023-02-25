Під кінець зими сонячну Каліфорнію притрусило снігом
На всесвітньо відомий напис "Голлівуд" у Лос-Анджелесі падають сніжинки. А у Сан-Франциско фіксують найнижчу за понад 130 років температуру повітря - там зараз лише +4 за Цельсієм.
Цього року під кінець зими Каліфорнію притрусило снігом.
Десятки мільйонів жителів "золотого" штату опинилися посеред снігопадів, сильного вітру та попереджень про повінь.
Без електрики залишилося близько мільйона будинків.
Головний шлях, що проходить вздовж західного узбережжя США, - Interstate 5 - частково закрили на південь від кордону з Орегоном.
А Лос-Анджелес, місто, відоме своїми пальмовими деревами та сонячними бульварами, замела хуртовина.
У п'ятницю жителі Лос-Анджелеса могли спостерігати за дивовижним явищем - напис "Голлівуд" почало замітати снігом.
А от у Північному Голлівуді автівки виявилися заблоковані повінню, яка, як попереджає місцева влада, буде лише поширюватися.
Як попередили у Національній метеорологічний службі, "у горах очікується сильний сніг", що може призвести до проблем із пересуванням та енергопостачанням.
"Можливо повалення дерев та опор електропостачання", - попередили метеорологи.
Є також і попередження для тих, хто у таку погоду вирішив поплавати в океані - їх застерігають від сильних поривів вітру та високих хвиль.
Тоді як на каліфорнійському узбережжі важко купатися, в горах обіцяють від 0,6 до 2 метрів снігу.
На додачу до всього сніг у Каліфорнії супроводжується громом та блискавками.