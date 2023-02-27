Наркодилер зробив пластичну операцію, щоб виглядати як кореєць

Келлі Нг

BBC News

42 хвилин(и) тому

Автор фото, THAILAND NATIONAL POLICE Підпис до фото, Сагарат Саванг'єнг лягав під ніж пластичного хірурга кілька разів, а також змінив ім'я, щоб збити слідчих з пантелику

Тайський наркодилер кілька разів робив пластичні операції на обличчі, щоб "виглядати як красивий корейський чоловік" та уникнути кримінальної відповідальності.

На додачу він змінив ім'я, перетворившись на Сеонг Жиміна із Сагарата Саванг'єнга.

Попри все це, 25-річний злочинець не уникнув арешту минулого тижня. Його затримали у житловому комплексі в Бангкоку.

У поліції, яка розшукувала його три місяці, кажуть, що від власного обличчя підозрюваного "нічого не залишилося".

Його затримали лише коли відстежили, як він постачав екстазі іншим наркоторгівцям та покупцям у Бангкоку.

Свідки описували його поліції як "привабливого корейського чоловіка". Щоб обличчя відповідало імені, він також змінив і його - на корейське. А поліції злочинець сказав, що все це він зробив, бо хотів переїхати до Південної Кореї.

"Хочу розпочати нове життя. Нудно мені в Таїланді", - заявив він.

Втім, він визнав, що замовляв у даркнеті екстазі.

Поліція звинувачує його у нелегальному ввезенні наркотиків.

Автор фото, THAILAND NATIONAL POLICE Підпис до фото, Сагарата Саванг'єнга арештували в одному із житлових комплексів Бангкока

Раніше Сагарата Саванг'єнга затримували принаймні тричі. Один раз - за напад, але при цьому у нього знайшли 290 пігулок екстазі та 2 кг наркотиків у рідкій формі.

Але йому вдалося втекти, після чого він почав робити пластичні операції, і це заплутало слідчих.

Очільник поліції Бангкоку назвав Сагарата Саванг'єнга "однією з головних причин епідемії екстазі у Бангкоку".

"У свої 25 років він є справжнім наркобароном, який завозить екстазі з Європи", - заявив шеф поліції, запевнивши, що розслідування триватиме, і може привести до інших країн.