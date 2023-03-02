Списи, які Кук забрав в аборигенів, повернуть до Австралії

Том Госдей

BBC News, Сідней

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Списи будуть повернуті автентичним власникам - племені Гвідал. Оголошення про це зробили на узбережжі Ботані Бей, де Кук вперше ступив на австралійський континент.

Зброю, що належала австралійським аборигенам, й яку британський дослідник Джеймс Кук вивіз під час першої експедиції до Австралії у 1770 році, повернуть.

Чотири історичні списи, які зберігалися у Кембридзькому університеті, повернуть нащадкам перших власників із племені Гвідал.

Вважають, що ці списи є останніми зразками із подібної зброї аборигенів, десятки яких опинилися в колекціях колонізаторів.

Кембридзький Триніті-коледж погодився повернути списи до Австралії після 20-річної кампанії, що її проводили нащадки аборигенів.

Перше місце висадки капітана Кука та його команди в Австралії було на південь від сучасного Сіднею, у Ботані-бей. Там вони стикнулися із представниками місцевого клану Гвідал, які володіли цією землею.

Багато австралійців довгий час сприймали висадку капітана Кука як початок сучасної історії Австралії. Але такий погляд стає дедалі більше суперечливим, адже аборигени жили на цій землі десятки тисяч років до Кука, і багато хто з них і досі дорікає колонізації.

Списи передадуть місцевій громаді аборигенів, і вони будуть виставлені в новому центрі для відвідувачів.

Як заявив Рей Інгрей, голова громади Гвідал, його клан має глибокий духовний зв'язок із дерев'яними списами.

"Це частина історії того, як з'явилося наше плем'я", - заявив він ВВС.

Списи були захоплені, коли аборигени відступили до лісу після кривавої сутички із британцями, озброєними мушкетами, розповів Рей Інгрей.

"Команда (капітана Кука) пройшла через їхній табір, забираючи все, що потрапило в руки... 40-50 списів були доставлені на "Ендевор" (корабель Кука)", - розповів представник нащадків аборигенів.

Автор фото, CAMBRIDGE UNIVERSITY

Списи опинилися в Британії та були подаровані Триніті-коледжу в 1771 році.

Від 1914 року про них піклувався Кембридзький музей археології та антропології - за винятком кількох коротких перерв, під час яких їх демонстрували в австралійських музеях.

Професор Ніколас Томас, директор музею, каже, що подія із поверненням списів є "надзвичайно важливою".

"Вони були першими речами, привезеними європейцями з Австралії... вони відбивають початок історії непорозуміння та конфлікту. І їхнє значення буде підсилено поверненням до країни", - сказав науковець.

Магістр Триніті-коледжу Саллі Девіс відзначила, що у такий спосіб коледж намагається "звернутися до складної спадщини Британської імперії". Вона вважає повернення списів правильним рішенням.

Рей Інгрей заявив, що має щодо повернення "змішані почуття". Він віддав належне Триніті-коледжу за збереження історичної спадщини аборигенів у музейних умовах.

"Для нас минуло багато часу, особливо для наших старійшин, які розпочали кампанію за повернення 20 років тому, - заявив він. - Деякі з них, наші старші жінки, вже не з нами. Це день радості, але й суму від того, що вони вже не зможуть відсвяткувати з нами. Це також великий день для усіх австралійців, навіть для британської громади, щоб поміркувати над нашою історією".

Сам капітан Кук загинув на Гаваях під час своєї третьої експедиції у 1779 році, коли йому було 50 років.

Британці не змогли забрати його тіло в аборигенів мирним шляхом і спорядили для цього спеціальну операцію, під час якої були захоплені і спалені прибережні поселення аборигенів.