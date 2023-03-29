Росіянин зняв штани на священній горі на Балі. Чому ця історія зачепить українців

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гора Агунг вважається священною для балійців

У соцмережах поширилося зображення росіянина, який похизувався без штанів на одній зі святинь на Балі. Тепер його депортують із країни.

Чоловік, якого називають Юрій, поширив відео свого перебування на горі Агунг зі штанами, спущеними до щиколоток, вже вибачився.

У розміщеному в Інстаграмі відео Юрій каже, що його діям "немає вибачення".

"Єдине, що призвело до того, що сталося, це моя неосвіченість", - заявив росіянин.

Пізніше він взяв участь у особливій церемонії очищення гори - ритуалі, який місцеві проводять після подібних випадків з іноземцями.

Гора Агунг, найвища вершина на острові, за віруваннями індуїстів є домівкою богів.

"Він (росіянин Юрій - Ред.) порушив усі норми і показав відсутність поваги до нашої культури", заявив представник Офісу з правосуддя та захисту прав людини Анггіат Напітупулу.

А почесний російський консул на Балі заявив, що російський турист є "божевільним", і що депортувати його - абсолютно правильно.

У соцмережах багато місцевих мешканців підтримали депортацію росіянина.

Проте випадок із ним не є поодиноким. Минулого року канадійського актора Джефрі Крейгена також депортували з Індонезії після того, як він розмістив відео зі своїм танцем голяка на горі Батур.

А у 2021 році шквал невдоволення місцевих жителів викликало відео російської пари, яка займалася сексом на ті же горі Батур, яка так само є священною.

Останнім часом на Балі посилили боротьбу із іноземними туристами, які погано поводяться.

Після останнього випадку із росіянином Юрієм представник міграційного офісу закликав до безкомпромісної політики щодо тих, хто порушує закони Індонезії та звичаї Балі.

Раніше цього місяця місцева влада також заявила, що планує заборонити іноземцям користуватися мотоциклами після низки дорожніх інцидентів, які сталися через те, що туристи порушували закон.

Крім того, місцева влада розглядає і запровадження заборони на відвідування туристами гірських регіонів острова, аби зменшити навантаження на природну інфраструктуру.

Водночас мешканці Балі також висловлюють і побоювання, що такі зміни можуть зашкодити притоку туристів, які до пандемії приносили до 60% місцевого ВВП.

За даними офіційної статистики, у січні цього року росіяни були на другому місці за кількістю туристів на Балі, поступаючись лише австралійцям. Лише за перший місяць цього року на острів прибули 22 тисяч росіян. Минулого року острів відвідали 58 тисяч росіян.

Є і ще один аспект цієї історії. Губернатор Балі Вайян Костер також оголосив про плани скасувати політику видачі візи по прибуттю для туристів з Росії та України, - він твердить, що вони "заполонили Балі" через війну і часто не дотримуються місцевих законів. Туристична віза дає право на перебування в країні до 30 днів, але може бути подовжена ще на 60 днів.

Раніше були повідомлення про бійки між російськими та українськими туристами через війну в Україні. Крім того, була й інформація про те, що вони порушують умови туристичної візи, працюючи водіями, гідами чи перукарями.

За даними CNN, які також звернулися до офіційної статистики, за весь 2022 рік на Балі прибули 7 тисяч українців, а за перший місяць цього року 2,5 тисячі.

ЗМІ цитує українців, які живуть на Балі і твердять, що їх несправедливо намагаються "зачесати під одну гребінку" з росіянами.