Кім Кетролл таки зніметься у фіналі серіалу "Секс і місто"

Анабель Рекем

кореспондентка з питань шоу-бізнесу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За роль Саманти Кім Кетролл отримала 5 номінацій на Emmy

Кім Кетролл, відсутність якої була відчутною у відновленому серіалі "Секс і місто", погодилася зіграти у другому сезоні "І просто так".

За інформацією видання Variety, вона з'явиться лише в одній сцені фіналу фільму, який знімає HBO.

Також стало відомо, що вона виголосить свою частину діалогу в кадрі за відсутності інших зірок серіалу, зокрема і Сари Джессіки Паркер.

Відсутність героїні Кетролл у попередніх серіях пояснюють її переїздом до Лондона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акторки Девіс, Паркер та Ніксон воззєдналися, щоб знятися у "І просто так"

Оригінальний серіал "Секс і місто" мав шість сезонів, які виходили на екран від 1998 до 2004 року. Згодом до нього додалися два продовження.

Головна сюжетна лінія - життя, робота та стосунки чотирьох жінок у Нью-Йорку у 1990-х та на початку 2000-х.

Усі чотири героїні - Керрі, Саманта, Міранда та Шарлот, який зіграли Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Синтія Ніксон та Крістін Девіс, стали зірками.

Усі вони, крім Кетролл, знову з'явилися на екранах у 2021 році в продовженні серіалу, що має назву "І просто так".

Автор фото, Tom Kingston Підпис до фото, Сара Джессіка Паркер та Кім Кетролл на зйомах у 2001 році

Офіційного пояснення, чому Кетролл не з'явилася у продовженні, не було. Проте говорили про її натягнуті стосунки із іншими героїнями та самим шоу.

В інтерв'ю Пірсу Моргану у 2017 році Кім заявила, що вони "ніколи не були друзями".

Вона описала свої стосунки з ними як "токсичні" і виключила свою появу у третьому продовженні "Секс і місто", відкинувши припущення про те, що це сталося через її невдалі переговори щодо гонорару.

Вона також заявила, що Сара Джессіка Паркер могла б "повестися краще" у цій ситуації.

Раніше продюсер продовження Майкл Патрік Кінг заявляв, що він не уявляє, як Кетролл може повернутися.

Але, як припускають, він міг змінити свою думку після розмова з керівником НВО Кейсі Блойсом.