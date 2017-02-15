Оргкомитет Grammy отбивается от обвинений в расизме

Копірайт зображення Getty Images Image caption Адель заявила на церемонии. что Бейонсе заслужила приз больше

Награждение премией Grammy британской певицы Адель стало новым поводом для обвинений руководства этого конкурса в расизме.

"Я, пожалуй, не смогу принять эту награду", - сказала она, расколов (нечаянно) врученный ей золотой граммофончик надвое.

Разумеется, в итоге она все же согласилась принять приз, невзирая на протесты, что беременная двойней темнокожая Бейонсе более достойна награды.

Можно долго спорить о том, кто больше заслуживает эту премию, но факт остается фактом: за последние 10 лет только один чернокожий музыкант получил главный приз - им стал Херби Хэнкок, чей альбом 2008 года "Река" был собранием песен белокожей Джони Митчелл в его исполнении.

В предшествующее десятилетие ситуации была получше - тогда премии получили такие артисты как Ауткаст, Лорин Хилл и Нора Джонс.

Так всё-таки - правы ли те, кто подозревает конкурс Grammy в расизме? Президент конкурса Нил Портноу уверен, что нет.

"Следует помнить, что исход конкурса решает не жюри, а результаты голосования 14 тысяч членов Академии звукозаписи, - говорит он. - Это не корпоративное решение, а совершенно демократический процесс".

Копірайт зображення BBC / Getty Image caption Альбомы-победители премии "Грэмми" с 1997 по 2017 гг.

Однако многие критики с этим не согласны.

"Даже вполне добронамеренные люди часто оказываются не в состоянии опознать системный расизм", - писал в прошлом году музыкальный критик Джон Виланова после того, как Тейлор Свифт получила приз Grammy за лучшее название альбома, опередив Кендрика Ламара.

По его словам, в саму систему распределения исполнителей по категориям уже заложена невидимая расовая дискриминация: например, всем известно, что категория "современный урбанизм" или "ритм-и-блюз" относятся исключительно к чернокожим исполнителям, куда их, по его мнению, и выдавливают.

В этом году призы в этих категориях достались Бейонсе и ее младшей сестре Соланж.

Тем временем музыкальный обозреватель Кевин Пауэлл выразил мнение, что альбом Бейонсе "Лимонад", в котором поднимаются темы расизма, полицейского насилия и подавления женщин, звучал до такой степени беззастенчиво "черным", что вызывал неловкость у многих слушателей.

"Мы всё еще остаемся страной, которая не хочет прямо посмотреть в глаза правде, - заявил он в интервью телеканалу CNN. - Альбом Адель очень сильный, но это всё песенки о любви. Он вполне традиционен, в нем нет ничего дерзкого или спорного, и новаторским его назвать нельзя. И это проявилось в голосовании членов Академии".

В то же время члены жюри конкурса Grammy не обязаны были вознаграждать альбом Бейонсе за его социальную проблематику и гражданское звучание, хотя оно очевидно.

С точки зрения коммерческого успеха альбом "25" Адель был наиболее успешным из всех дисков, вошедших в список номинантов. Он был продан в количестве 9,2 млн копий только в США, в то время как альбом Бейонсе разошелся тиражом лишь в 1,6 млн экземпляров.

Важнее другое - многие музыканты считают, что конкурс незаслуженно обходит вниманием чернокожих исполнителей. Именно по этой причине об отказе участвовать в нем в этом году объявили такие музыканты как Канье Уэст, Франк Оушн и даже Джастин Бибер.

Если организаторы конкурса не обратят на это внимание, он может потерять свое культурное значение.

Но с другой стороны - церемония вручения премий Grammy никогда не сводилась только к призам. Невероятное по силе выступление Бейонсе сделало больше для успеха ее альбома, чем очередной приз в ее коллекции трофеев, а ведь она получила уже 22 награды Grammy.

Продажи ее альбома "Лимонад" после воскресной церемонии выросли в четыре раза. А вот продажи диска Адель всего лишь удвоились.