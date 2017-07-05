Почему люди верят в миф о "пластмассовом рисе"?

Копірайт зображення YouTube Image caption В интернете можно найти множество описаний "пластикового риса", который якобы подмешивают к настоящему

В соцсетях продолжают активно циркулировать истории о том, как в Африке продают "пластмассовый рис", и в качестве аргументов приводят многочисленные видеоролики, на которых якобы слепленные из такого риса шарики подскакивают как резиновые.

За последние несколько недель эти слухи набрали в Сенегале, Гамбии и Гане такую популярность, что агентство по контролю за продуктами питания и медикаментами Ганы решило провести собственное расследование.

Сотрудники агентства предложили потребителям и торговцам присылать им образцы подозрительного риса, и после анализов пришли к выводу, что по крайней мере на рынке Ганы "пластмассового риса" нет.

Подделка дороже оригинала

Слухи о том, что нечистые на руку торговцы подмешивают "пластиковый рис" в настоящий, зародились в соцсетях Китая еще в 2010 году.

Поводом послужила серия скандалов с так называемым "фальшивым рисом", которые в самом деле имели место, однако речь там не шла о замене настоящего продукта пластиком.

В одном случае компания выдавала за первосортный вучанский рис другой сорт, менее престижный, но вполне съедобный.

Потом, в 2011 году, прошел слух, что рис теперь научились делать из картофельного крахмала с добавлением промышленной пластмассы.

Этот слух якобы нашел подтверждение в словах официального представителя ресторанной индустрии Китая, заявившего, что съесть три миски "пластмассового риса" - все равно что закусить целлофановым пакетом.

Копірайт зображення YouTube Image caption Слухи о "пластмассовом рисе" подпитываются видеороликами, на которых рисовые шарики прыгают как резиновые

Впрочем, было и три подтвержденных случая, когда за рис выдавали крупные партии пластиковых гранул. Такой "пластмассовый рис" специально производят в качестве наполнителя тары, чтобы сохранить содержимое контейнеров при перевозках. Однако производство таких гранул почти всегда будет обходиться дороже, чем настоящий рис.

В африканские соцсети история с "фальшивым рисом" попала в 2016 году, когда нигерийская таможня конфисковала 2,5 тонны риса. Сначала чиновники заявили, что рис был пластиковым, однако позже, когда министр здравоохранения страны сообщил, что подтверждения этим заявлениям нет, таможня пошла на попятную. При этом выяснилось, что с этим рисом и в самом деле не все в порядке: он содержал повышенную концентрацию бактерий.

Копірайт зображення YouTube Image caption Особенно распространены слухи о фальшивом рисе в странах Западной Африки, которые зависят от импорта этого продукта

Прыгучий рис

И все же слухи о существовании "пластмассового риса" продолжали циркулировать, и подпитывали их видеоролики с рисовыми шариками, которые прыгали как резиновые. Некоторые видео даже якобы демонстрировали, как такой рис производят на фабриках.

По словам директора базирующейся в Великобритании Ассоциации риса Александра Во, такие видеоролики вполне могут быть настоящими, но вовсе не потому, что рис сделан из пластмассы. Просто при определенном приготовлении рисовые шарики в самом деле могут прыгать.

"Рис по природе своей состоит из карбогидратов и белков, - поясняет Во, - так что нечто подобное с ним может происходить".

В свою очередь сотрудник телеканала France 24 Александр Капрон полагает, что за слухами может стоять недоверие к импортным товарам и протекционизм.

Капрон много времени уделил развенчиванию мифа о "пластмассовом рисе". Журналист утверждает, что некоторые люди сознательно распространяют фальшивые видео с тем, чтобы побудить потребителей покупать больше местного риса.

"Такие слухи больше распространены в странах, которые зависят от импорта риса, таких как Кот-д'Ивуар или Сенегал, - говорит Капрон. - Эти слухи настолько навязчивы, что власти вынуждены делать по этому поводу официальные заявления о том, что "пластмассвого риса" не существует".

Однако редактор программы Би-би-си Focus on Africa Хассан Аруни, также изучавший проблему "пластмассового риса", не уверен в том, что население стран Западной Африки осознанно выбирает в качестве мишеней для критики страны-экспортеры риса, такие как Китай. При этом Аруни убежден, что власти в странах Западной Африки поступают совершенно правильно, развенчивая мифы о "фальшивом рисе".

"Я думаю, это самый лучший способ продемонстрировать населению, что это недостоверные слухи, - полагает он. - Мне кажется, это должно убедить людей в том, что это - фальшивые новости, и просто кто-то хулиганит в интернете".