В Германии конфисковали партию экстази с портретом Трампа

Копірайт зображення OSNABRUCK POLICE Image caption На одной стороне таблетки изображено лицо президента Трампа, а на другой - написано его имя

Немецкая полиция изъяла около пяти тысяч оранжевых таблеток экстази в виде головы Дональда Трампа в северо-западном городе Оснабрюк.

По словам полиции, наркотики конфисковали на выходных и арестовали двух австрийцев: отца и сына.

Считается, что наркотики собирались продавать через интернет под лозунгом "Трамп сделает вечеринки снова великими".

На одной стороне таблетки изображено лицо президента Трампа, а на другой - написано его имя.

Полиция Германии сообщает, что крупную партию таблеток и крупную сумму наличных нашли при обыске автомобиля, в котором находились двое подозреваемых. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 47 тыс. долларов.

51-летний отец и его 17-летний сын будто бы привезли наркотики из Нидерландов, сообщили местные СМИ.

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Сейчас они находятся под стражей.

Таблетки экстази могут привести к смерти, но чаще вызывают тошноту, панику, паранойю и тревожное возбуждение.

Эксперты в Великобритании предупредили, что препарат стал более концентрированным. Это приводит к увеличению количества людей, которых госпитализируют для лечения психических расстройств.